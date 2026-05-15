«Μετωπική» σύγκρουση Γεωργιάδη – Κωνσταντοπούλου στη Βουλή

Στο «κόκκινο» ανέβηκε για μία ακόμη φορά το θερμόμετρο στην Ολομέλεια σήμερα (Παρασκευή 15/5), με πρωταγωνιστές τον Υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη και την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντινοπούλου.

Η κ. Κωνσταντοπούλου – ανεβαίνοντας στο βήμα με φανερό εκνευρισμό μετά την πρόταση της Επιτροπής Δεοντολογίας για άρση ασυλίας σχετικά με πέντε δικογραφίες που την αφορούν – κατήγγειλε τον Υπουργό για «φασιστική» και «αντιδημοκρατική επίθεση», ενώ ο ίδιος της απάντησε πως αυτή τη φορά «ξεπέρασε και τον χειρότερο εαυτό της».

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας έβαλε στο «στόχαστρο» και άλλους κυβερνητικούς βουλευτές, καταγγέλλοντας «σωματικές απειλές», «χτυπήματα στα έδρανα» και «ιταμές προσβολές».

Αναφερόμενη στη συνεδρίαση της Επιτροπής Δεοντολογίας, είπε ότι όσα έγιναν στην αίθουσα 223 συνιστούν «πρωτοφανή μεθόδευση».

Μαρκόπουλος: Δεν ανεχόμαστε ύβρεις απο εκείνη που κακοποιούσε τους συνεργάτες της

Η ένταση κορυφώθηκε όταν ο Δημήτρης Μαρκόπουλος – απαντώντας εκ μέρους της κυβερνητικής πλειοψηφίας – κατηγόρησε την κ. Κωνσταντοπούλου πως «καθημερινά καταλύει τη θεσμική λειτουργία του Κοινοβουλίου».

«Δεν ανεχόμαστε τις ύβρεις από εκείνη που καθημερινά κακοποιούσε συνεργάτες και εργαζομένους», είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ, κάνοντας λόγο και για τη «μαύρη προεδρία» της Ζωής Κωνσταντοπούλου στη Βουλή.

Από τα έδρανα της Πλεύσης Ελευθερίας, ο βουλευτής Αλ. Καζαμίας χαρακτήρισε τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της ΝΔ ως «αρχιτραμπούκο της Νέας Δημοκρατίας», προκαλώντας νέα ένταση, καθώς και την άμεση παρέμβαση του προεδρείου που ζήτησε να μην χρησιμοποιούνται τέτοιοι χαρακτηρισμοί.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου επανήλθε, κατηγορώντας τον Δημήτρη Μαρκόπουλο ότι τη «συκοφάντησε και την εξύβρισε», ενώ η αντιπαράθεση δεν άργησε να μεταφερθεί και στο ζήτημα με την πρώην εργαζόμενη της Πλεύσης Ελευθερίας που έχει καταγγείλει την πρόεδρο του κόμματος για κακές εργασιακές συνθήκες. Η ίδια υπογράμμισε πως πρόκειται για «στημένη» υπόθεση από τη ΝΔ, τον Άδωνι Γεωργιάδη και «παρακρατικούς μηχανισμούς».

Στα όσα είπε η κ. Κωνσταντοπούλου απάντησε, παίρνοντας τον λόγο, ο Υπουργός Υγείας, ο οποίος την κατηγόρησε ότι «ξεπέρασε και τον χειρότερο εαυτό της», υποστηρίζοντας – όπως είπε – ότι η πρώην εργαζόμενή της χρηματίστηκε για να προβεί στις καταγγελίες.

Ο ίδιος κατέθεσε στα πρακτικά στοιχεία, υποστηρίζοντας ότι από δήλωση φορολογίας προκύπτει πως η Πλεύση Ελευθερίας είχε δηλώσει πληρωμές 24.000 ευρώ προς την πρώην εργαζόμενη για το 2025, ενώ κάλεσε την Επιθεώρηση Εργασίας να ολοκληρώσει τον έλεγχό της.

Η ένταση κορυφώθηκε όταν η Ζωή Κωνσταντοπούλου φώναξε προς τον υπουργό Υγείας «είσαι φασίστας», με το προεδρείο να επεμβαίνει και πάλι, ζητώντας η φράση της να μην καταγραφεί στα πρακτικά.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης αντέτεινε ότι του προκαλεί «αηδία» η αναφορά της Ζωής Κωνσταντοπούλου σε φωτογραφίες της πρώην εργαζόμενης με μαγιό, καλώντας την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας να υπερασπιστεί την τιμή της συγγενούς της.

Απάντηση Κωνσταντοπούλου με επίθεση για τη «Βιολάντα» και το… Ολοκαύτωμα

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας απάντησε στις αιχμές του κ. Γεωργιάδη με νέα επίθεση, αυτή τη φορά για το εργοστάσιο «Βιολάντα», κατηγορώντας τον Άδωνι Γεωργιάδη ότι επιχείρησε να «κουκουλώσει» πέντε θανάτους. Τον χαρακτήρισε, επίσης, «αρνητή» του Ολοκαυτώματος, των νεκρών του Πολυτεχνείου, της γενοκτονίας στη Γάζα, του εγκλήματος των Τεμπών και του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η συνεδρίαση έκλεισε μέσα σε κλίμα απόλυτης έντασης, με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να φωνάζει από το έδρανό της και να χτυπά με δύναμη το μικρόφωνό της.