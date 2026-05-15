ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
«Μετωπική» σύγκρουση Γεωργιάδη – Κωνσταντοπούλου στη Βουλή
Πολιτική
18:59 - 15 Μάι 2026

«Μετωπική» σύγκρουση Γεωργιάδη – Κωνσταντοπούλου στη Βουλή

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Στο «κόκκινο» ανέβηκε για μία ακόμη φορά το θερμόμετρο στην Ολομέλεια σήμερα (Παρασκευή 15/5), με πρωταγωνιστές τον Υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη και την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντινοπούλου.  

Η κ. Κωνσταντοπούλου – ανεβαίνοντας στο βήμα με φανερό εκνευρισμό μετά την πρόταση της Επιτροπής Δεοντολογίας για άρση ασυλίας σχετικά με πέντε δικογραφίες που την αφορούν – κατήγγειλε τον Υπουργό για «φασιστική» και «αντιδημοκρατική επίθεση», ενώ ο ίδιος της απάντησε πως αυτή τη φορά «ξεπέρασε και τον χειρότερο εαυτό της».

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας έβαλε στο «στόχαστρο» και άλλους κυβερνητικούς βουλευτές, καταγγέλλοντας «σωματικές απειλές», «χτυπήματα στα έδρανα» και «ιταμές προσβολές».

Αναφερόμενη στη συνεδρίαση της Επιτροπής Δεοντολογίας, είπε ότι όσα έγιναν στην αίθουσα 223 συνιστούν «πρωτοφανή μεθόδευση».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dij7z2v51zrd?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Μαρκόπουλος: Δεν ανεχόμαστε ύβρεις απο εκείνη που κακοποιούσε τους συνεργάτες της

Η ένταση κορυφώθηκε όταν ο Δημήτρης Μαρκόπουλος – απαντώντας εκ μέρους της κυβερνητικής πλειοψηφίας – κατηγόρησε την κ. Κωνσταντοπούλου πως «καθημερινά καταλύει τη θεσμική λειτουργία του Κοινοβουλίου».

«Δεν ανεχόμαστε τις ύβρεις από εκείνη που καθημερινά κακοποιούσε συνεργάτες και εργαζομένους», είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ, κάνοντας λόγο και για τη «μαύρη προεδρία» της Ζωής Κωνσταντοπούλου στη Βουλή.

Από τα έδρανα της Πλεύσης Ελευθερίας, ο βουλευτής Αλ. Καζαμίας χαρακτήρισε τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της ΝΔ ως «αρχιτραμπούκο της Νέας Δημοκρατίας», προκαλώντας νέα ένταση, καθώς και την άμεση παρέμβαση του προεδρείου που ζήτησε να μην χρησιμοποιούνται τέτοιοι χαρακτηρισμοί.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου επανήλθε, κατηγορώντας τον Δημήτρη Μαρκόπουλο ότι τη «συκοφάντησε και την εξύβρισε», ενώ η αντιπαράθεση δεν άργησε να μεταφερθεί και στο ζήτημα με την πρώην εργαζόμενη της Πλεύσης Ελευθερίας που έχει καταγγείλει την πρόεδρο του κόμματος για κακές εργασιακές συνθήκες. Η ίδια υπογράμμισε πως πρόκειται για «στημένη» υπόθεση από τη ΝΔ, τον Άδωνι Γεωργιάδη και «παρακρατικούς μηχανισμούς».

Στα όσα είπε η κ. Κωνσταντοπούλου απάντησε, παίρνοντας τον λόγο, ο Υπουργός Υγείας, ο οποίος την κατηγόρησε ότι «ξεπέρασε και τον χειρότερο εαυτό της», υποστηρίζοντας – όπως είπε – ότι η πρώην εργαζόμενή της χρηματίστηκε για να προβεί στις καταγγελίες.

Ο ίδιος κατέθεσε στα πρακτικά στοιχεία, υποστηρίζοντας ότι από δήλωση φορολογίας προκύπτει πως η Πλεύση Ελευθερίας είχε δηλώσει πληρωμές 24.000 ευρώ προς την πρώην εργαζόμενη για το 2025, ενώ κάλεσε την Επιθεώρηση Εργασίας να ολοκληρώσει τον έλεγχό της.

Η ένταση κορυφώθηκε όταν η Ζωή Κωνσταντοπούλου φώναξε προς τον υπουργό Υγείας «είσαι φασίστας», με το προεδρείο να επεμβαίνει και πάλι, ζητώντας η φράση της να μην καταγραφεί στα πρακτικά.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης αντέτεινε ότι του προκαλεί «αηδία» η αναφορά της Ζωής Κωνσταντοπούλου σε φωτογραφίες της πρώην εργαζόμενης με μαγιό, καλώντας την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας να υπερασπιστεί την τιμή της συγγενούς της.

Απάντηση Κωνσταντοπούλου με επίθεση για τη «Βιολάντα» και το… Ολοκαύτωμα

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας απάντησε στις αιχμές του κ. Γεωργιάδη με νέα επίθεση, αυτή τη φορά για το εργοστάσιο «Βιολάντα», κατηγορώντας τον Άδωνι Γεωργιάδη ότι επιχείρησε να «κουκουλώσει» πέντε θανάτους. Τον χαρακτήρισε, επίσης, «αρνητή» του Ολοκαυτώματος, των νεκρών του Πολυτεχνείου, της γενοκτονίας στη Γάζα, του εγκλήματος των Τεμπών και του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η συνεδρίαση έκλεισε μέσα σε κλίμα απόλυτης έντασης, με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να φωνάζει από το έδρανό της και να χτυπά με δύναμη το μικρόφωνό της.

Τελευταία τροποποίηση στις 15/05/2026 - 19:13
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ρουσόπουλος: Τελειώνει η ενδοσκόπηση, αρχίζει η μάχη των εκλογών
Πολιτική

Ρουσόπουλος: Τελειώνει η ενδοσκόπηση, αρχίζει η μάχη των εκλογών

Χρηστίδης: H κυβέρνηση πετάει στον δρόμο τους εργολαβικούς εργαζόμενους της ΕΥΔΑΠ
Πολιτική

Χρηστίδης: H κυβέρνηση πετάει στον δρόμο τους εργολαβικούς εργαζόμενους της ΕΥΔΑΠ

Μέτσολα στο Συνέδριο ΝΔ: Με την Ελλάδα ξανά στην καρδιά της Ευρώπης θα τα καταφέρουμε
Πολιτική

Μέτσολα στο Συνέδριο ΝΔ: Με την Ελλάδα ξανά στην καρδιά της Ευρώπης θα τα καταφέρουμε

«Πυρά» ΠΑΣΟΚ κατά Γεωργιάδη για παρακμή και πολιτικές αγυρτίες
Πολιτική

«Πυρά» ΠΑΣΟΚ κατά Γεωργιάδη για παρακμή και πολιτικές αγυρτίες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
17/05/2026 - 19:38

Συνεδριάζει τη Δευτέρα (18/5) το ΚΥΣΕΑ υπό τον πρωθυπουργό,

Ειδήσεις
17/05/2026 - 19:12

Τραγωδία στη Ρόδο: Δύο νεκρές γυναίκες σε τροχαίο

Ειδήσεις
17/05/2026 - 18:59

Ισραήλ: «Βουτιά» του ΑΕΠ 3,3% στο α’ τρίμηνο εν μέσω πολέμου

Πολιτική
17/05/2026 - 18:45

ΠΑΣΟΚ: «Να δοθούν απαντήσεις» μετά από δημοσίευμα για τον υφυπουργό Εσωτερικών Β. Σπανάκη

Πολιτική
17/05/2026 - 18:22

Χρηστίδης: H κυβέρνηση πετάει στον δρόμο τους εργολαβικούς εργαζόμενους της ΕΥΔΑΠ

Ειδήσεις
17/05/2026 - 17:59

Ουκρανικά πλήγματα σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις κοντά στη Μόσχα – Ζελένσκι: Δικαιολογημένη η επίθεση

Ναυτιλία
17/05/2026 - 17:48

Περσικός Κόλπος: Εκρηκτική άνοδος στα ναύλα και χάος στις μεταφορές

Πολιτική
17/05/2026 - 17:22

Ρουσόπουλος: Τελειώνει η ενδοσκόπηση, αρχίζει η μάχη των εκλογών

Πολιτική
17/05/2026 - 16:47

Μητσοτάκης στο Europe Gulf Forum: Ώρα να ενισχύσουμε τη συνεργασία Ευρώπης και χωρών του Κόλπου

Πολιτική
17/05/2026 - 16:24

ΠΑΣΟΚ κατά Μητσοτάκη: Ο μόνος πρωθυπουργός μεταπολιτευτικά που παρουσιάζει εαυτόν σαν Μεσσία

Magazino
17/05/2026 - 15:58

Eurovision 2026: Ποιες χώρες ψήφισαν τον Akyla – Η αναντιστοιχία μεταξύ Επιτροπών και televoting

Ειδήσεις
17/05/2026 - 15:29

Axios: Ανησυχία στις ΗΠΑ για ενδεχόμενη εισβολή της Κίνας στην Ταϊβάν εντός πενταετίας

Πολιτική
17/05/2026 - 14:59

Πολάκης: Φληναφήματα τα περί μη συμμετοχής μου σε Πολιτική Γραμματεία και Κεντρική Επιτροπή

Ειδήσεις
17/05/2026 - 14:21

Αμπού Ντάμπι: Πυρκαγιά από επίθεση drone κοντά στον πυρηνικό σταθμό Barakah

Πολιτική
17/05/2026 - 14:16

Μητσοτάκης: Εκλογές το 2027 – Οδικός χάρτης για το 2030 και «καρφιά»

Πολιτική
17/05/2026 - 13:59

Έπαινοι Γιούνκερ για Μητσοτάκη: Κυριάκο, είσαι ένας σπουδαίος πρωθυπουργός

Φορολογία
17/05/2026 - 13:36

Εκτόξευση ληξιπρόθεσμων οφειλών – Στο «στόχαστρο» της ΑΑΔΕ οι «συνήθεις» φοροφυγάδες

Πολιτική
17/05/2026 - 13:08

Μέτσολα στο Συνέδριο ΝΔ: Με την Ελλάδα ξανά στην καρδιά της Ευρώπης θα τα καταφέρουμε

Πολιτική
17/05/2026 - 12:50

ΠΑΣΟΚ: Δεν πείθει πλέον κανέναν ο πρωθυπουργός που «θυμώνει και λυπάται»  

Ειδήσεις
17/05/2026 - 12:30

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Γραμμή 2 του Μετρό – Ποιοι σταθμοί κλείνουν νωρίτερα

Ειδήσεις
17/05/2026 - 11:59

Πότε κλείνουν τα σχολεία – Πότε τελειώνουν οι εξετάσεις σε Γυμνάσια και Λύκεια

Ειδήσεις
17/05/2026 - 11:46

Υποθαλάσσια καλώδια: Η νέα «ψηφιακή» πηγή ισχύος του Ιράν στον βυθό του Ορμούζ

Πολιτική
17/05/2026 - 11:29

«Πυρά» ΠΑΣΟΚ κατά Γεωργιάδη για παρακμή και πολιτικές αγυρτίες

Ειδήσεις
17/05/2026 - 11:11

Επιδημία Έμπολα σε Ουγκαντα και Κονγκό: Προειδοποιήσεις ΠΟΥ για κατάσταση έκτακτης ανάγκης στη δημόσια υγεία

Πολιτική
17/05/2026 - 10:59

Το παρασκήνιο της διαγραφής Πολάκη και η επόμενη μέρα για τον ΣΥΡΙΖΑ

Ειδήσεις
17/05/2026 - 10:24

Παλαιό Ψυχικό: Άσκηση ετοιμότητας της ΕΛΑΣ – Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
17/05/2026 - 10:23

100% ηλεκτρικό, 100% GTI: Η Volkswagen παρουσιάζει το νέο ID. Polo GTI

Magazino
17/05/2026 - 10:21

Eurovision: Ποια είναι η 27χρονη Dara από τη Βουλγαρία που κατέκτησε την κορυφή

Πολιτική
17/05/2026 - 10:15

Συνέδριο ΝΔ: Πώς θα ολοκληρωθεί η τρίτη μέρα – Δείτε live τις ομιλίες

Ειδήσεις
17/05/2026 - 10:08

CNN: Η Κούβα σε συναγερμό – Τα «σημάδια» ότι προετοιμάζεται για αμερικανική επίθεση

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ