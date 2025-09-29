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Κεραμέως: Συνάντηση με εκπροσώπους εταιρειών ενόψει της δράσης «REBRAIN GREECE» στη Νέα Υόρκη
Πολιτική
12:56 - 29 Σεπ 2025

Κεραμέως: Συνάντηση με εκπροσώπους εταιρειών ενόψει της δράσης «REBRAIN GREECE» στη Νέα Υόρκη

Reporter.gr Newsroom
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Συνάντηση με εκπροσώπους 33 εταιρειών που θα συμμετάσχουν στην επικείμενη δράση εξωστρέφειας «REBRAIN GREECE», η οποία θα πραγματοποιηθεί στη Νέα Υόρκη στις 7 Δεκεμβρίου 2025, με στόχο τον επαναπατρισμό Ελλήνων του εξωτερικού, πραγματοποίησε η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως.

Αντικείμενο της συνάντησης, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας, ήταν ο συντονισμός όλων των συμβαλλόμενων μερών για την ομαλή διεξαγωγή της εκδήλωσης.

«Ο στόχος μας είναι κοινός και εθνικός. Εσείς χρειάζεστε εξειδικευμένο προσωπικό, εμείς θέλουμε να επαναπατρίσουμε το μεγαλύτερο δυνατό αριθμό συμπατριωτών μας πίσω στη χώρα. Θέλουμε να ανοίξουν νέες θέσεις εργασίας καλά αμειβόμενες. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η αγορά εργασίας έχει αλλάξει πάρα πολύ. Από εκεί που είχαμε μία πολύ υψηλή ανεργία που άγγιζε τα χρόνια της κρίσης το 28%, το 2019 που ανέλαβε η Κυβέρνηση ήταν στο 18%, τώρα είμαστε στο 8%. Αυτό συνεπάγεται νέες θέσεις εργασίας. Όσο μειώνεται ο δείκτης ανεργίας και μπαίνουμε στο σκληρό πυρήνα της ανεργίας, δυσκολεύονται οι επιχειρήσεις να βρουν ανθρώπινο δυναμικό. Στόχος μας να διατηρήσουμε τον ρυθμό ανάπτυξης της χώρας και να τον επεκτείνουμε. Η προσπάθειά μας είναι να βρούμε άλλες δεξαμενές, εφόσον έχουμε εξαντλήσει σε μεγάλο βαθμό το εγχώριο δυναμικό, να πάμε πέρα από τα σύνορα και να βρούμε κατεξοχήν Έλληνες συμπατριώτες μας οι οποίοι έφυγαν προς αναζήτηση καλύτερων επαγγελματικών ευκαιριών. Θέλουμε να τους προσελκύσουμε πίσω στην πατρίδα μας», δήλωσε η κα Κεραμέως.

Ο διάλογος με τους εκπροσώπους των εταιρειών διεξήχθη σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα, σύμφωνα με το Υπουργείο. Η υπουργός αναφέρθηκε στις προηγούμενες τέσσερις δράσεις που έλαβαν χώρα σε Άμστερνταμ, Στουτγκάρδη, Ντίσελντορφ και Λονδίνο. Στην προσεχή εκδήλωση στη Νέα Υόρκη θα συμμετάσχουν επιχειρήσεις από μεγάλο φάσμα κλάδων της οικονομίας, όπως ο ιατρικός, ο κατασκευαστικός, ο χρηματοοικονομικός, ο ασφαλιστικός, ο νομικός, ο κλάδος της ναυτιλίας, ο κλάδος της φαρμακοβιομηχανίας, ο κλάδος της πληροφορικής, των τηλεπικοινωνιών, της τεχνολογίας, της ενέργειας και του τουρισμού.

Αναλυτικά, οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν στην 5η εκδήλωση του «Rebrain Greece» που θα πραγματοποιηθεί στη Νέα Υόρκη είναι οι εξής: AAnG GROUP, Aegean Airlines, AKTOR, ALPHA BANK, AlterEgo Media AE, ANT1 Group, Athens Medical Group, AVAX, Capital Carriers Clean Energy Corp, Cenergy Holdings, COSMOTE Telecom, Credia Bank, ΔΕΗ, Deloitte, Ελληνικός Χρυσός Μονοπρόσωπη Α.Ε., ElvalHalcor, ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ Hospital Center, Eunice Energy Group, Eurobank, EY, HEDNO, Hellenic Healthcare Group, HelleniQ Energy, IASO Group, LAMDA Development, Motor Oil, National Bank of Greece, Papastratos, Piraeus Bank, Qualco, Theon Group, TITAN, Tsakos Shipping.

Τελευταία τροποποίηση στις 29/09/2025 - 12:58
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