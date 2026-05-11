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Τουρκία: Ξεκίνησε η δίκη του Ιμάμογλου για «πολιτική κατασκοπεία»
Ειδήσεις
12:23 - 11 Μάι 2026

Τουρκία: Ξεκίνησε η δίκη του Ιμάμογλου για «πολιτική κατασκοπεία»

Reporter.gr Newsroom
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Ξεκίνησε σήμερα (11/5) η πρώτη ακροαματική διαδικασία στη δίκη για την υπόθεση που αφορά κατηγορίες περί «πολιτικής κατασκοπείας», με βασικούς κατηγορούμενους τον έκπτωτο δήμαρχο Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου, τον στενό συνεργάτη του Νετζατί Οζκάν και τον δημοσιογράφο Μερντάν Γιαναρντάγ.

Η διαδικασία διεξάγεται στο δικαστικό συγκρότημα των φυλακών Μαρμαρά στη Σηλυβρία, ενώπιον του 25ου Κακουργιοδικείου Κωνσταντινούπολης, όπου αναμένεται να ακουστούν οι απολογίες των εμπλεκομένων.

Βαριές κατηγορίες και αίτημα πολιτικής απαγόρευσης

Στο κατηγορητήριο που συνέταξε η Εισαγγελία Κωνσταντινούπολης, οι πράξεις που αποδίδονται στους κατηγορούμενους φέρονται να εκτείνονται από το 2019 έως το 2025. Για τους Ιμάμογλου, Οζκάν, Γιαναρντάγ αλλά και τον επιχειρηματία Χουσεΐν Γκιουν, ο οποίος φέρεται να επιδιώκει ευνοϊκή ποινική μεταχείριση, ζητούνται ποινές κάθειρξης από 15 έως 20 χρόνια. Παράλληλα, περιλαμβάνεται αίτημα επιβολής πολιτικής απαγόρευσης στον Ιμάμογλου.

Το κατηγορητήριο αριθμεί περίπου 160 σελίδες και στηρίζεται σε ψηφιακά στοιχεία, επικοινωνίες και καταθέσεις που αποδίδονται στον Χουσεΐν Γκιουν. Η εισαγγελία υποστηρίζει ότι υπήρξε πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα πολιτών μέσω βάσης δεδομένων που φέρεται να συνδέεται με τον Δήμο Κωνσταντινούπολης.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο Γκιουν φέρεται να είχε επαφές με στελέχη ξένων μυστικών υπηρεσιών από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Βρετανία και το Ισραήλ, ενώ κατηγορείται ότι διαβίβαζε ευαίσθητες πληροφορίες σε υπηρεσίες πληροφοριών του εξωτερικού. Η εισαγγελία υποστηρίζει ακόμη ότι τα δεδομένα χρησιμοποιήθηκαν για πολιτικές αναλύσεις με στόχο τον επηρεασμό των δημοτικών εκλογών του 2019 υπέρ του Ιμάμογλου.

Αρνούνται κάθε εμπλοκή

Οι κατηγορούμενοι απορρίπτουν πλήρως τις κατηγορίες. Ο Εκρέμ Ιμάμογλου, σε προηγούμενη κατάθεσή του στο πλαίσιο της έρευνας, είχε δηλώσει ότι δεν γνωρίζει προσωπικά τον Χουσεΐν Γκιουν, υποστηρίζοντας πως η κοινή φωτογραφία τους «ήταν μια τυπική φωτογραφία συγχαρητηρίων». Όπως ανέφερε, η επαφή ανάμεσα στον Γκιουν και τον Οζκάν «περιορίστηκε σε διάστημα 15 ημερών και δεν θα μπορούσε να επηρεάσει μια εκλογική διαδικασία».

Από την πλευρά του, ο Νετζατί Οζκάν υποστήριξε ότι δεν διατηρούσε σχέση με τον επιχειρηματία, σημειώνοντας:

«Οποιοσδήποτε νομικός, εξετάζοντας μόνο αυτό το μήνυμα, θα καταλάβαινε ότι δεν υπάρχει καμία σχέση μεταξύ μας».

Ο δημοσιογράφος Μερντάν Γιαναρντάγ χαρακτήρισε το κατηγορητήριο «βασισμένο σε ερμηνείες και υποθέσεις», υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχουν συγκεκριμένα αποδεικτικά στοιχεία που να στηρίζουν τις κατηγορίες.

Η υπόθεση βασίζεται στο άρθρο 328 του Τουρκικού Ποινικού Κώδικα, το οποίο προβλέπει βαριές ποινές για απόκτηση ή διαβίβαση πληροφοριών που θεωρούνται απόρρητες για λόγους κρατικής ασφάλειας ή πολιτικών συμφερόντων με σκοπό την κατασκοπεία.

Παράλληλα, ο Εκρέμ Ιμάμογλου αναμένεται να εμφανιστεί και σε δεύτερη ακροαματική διαδικασία την ίδια ημέρα, που αφορά διαφορετική υπόθεση σχετική με τον Δήμο Κωνσταντινούπολης.

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