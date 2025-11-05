Στις 25 Νοεμβρίου η συνέχεια της δίκης για την υπόθεση Λυγγερίδη
Ειδήσεις
16:28 - 05 Νοε 2025

Στις 25 Νοεμβρίου η συνέχεια της δίκης για την υπόθεση Λυγγερίδη

Reporter.gr Newsroom
Η δίκη των οργανωμένων και μη οπαδών του Ολυμπιακού, οι οποίοι κατηγορούνται για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση που συνδέεται με τα επεισόδια της 7ης Δεκεμβρίου 2023 –κατά τη διάρκεια των οποίων τραυματίστηκε θανάσιμα από ναυτική φωτοβολίδα ο αστυνομικός Γιώργος Λυγγερίδης– ξεκίνησε νωρίς το μεσημέρι στις φυλακές Κορυδαλλού, σε ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα, και διεκόπη για τις 25 Νοεμβρίου.

Στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων παρέστη η οικογένεια του Γιώργου Λυγγερίδη δηλώνοντας υποστήριξη της κατηγορίας. Το ίδιο έπραξαν αστυνομικοί που είχαν δεχθεί επίθεση κατά τη διάρκεια των επεισοδίων, καθώς και σύλλογος αστυνομικών υπαλλήλων.

Από τη διαδικασία απουσίαζαν οι πέντε κατηγορούμενοι που ανήκουν στην ηγεσία της ΠΑΕ, οι οποίοι αντιμετωπίζουν πλημμεληματικές κατηγορίες, όπως και αρκετοί άλλοι από τους συνολικά 142 κατηγορούμενους για κακουργήματα που σχετίζονται με την εγκληματική δράση. Ορισμένοι από αυτούς δεν είχαν νομική εκπροσώπηση, γεγονός που οδήγησε τον πρόεδρο του δικαστηρίου στον αυτεπάγγελτο διορισμό συνηγόρων υπεράσπισης. Για τον λόγο αυτό, το δικαστήριο όρισε νέα δικάσιμο σε είκοσι ημέρες, προκειμένου οι νεοδιορισθέντες δικηγόροι να λάβουν γνώση της δικογραφίας.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, ο δικηγόρος Θεόδωρος Μαντάς, εκπροσωπώντας τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, διαμαρτυρήθηκε για την επιλογή διεξαγωγής της δίκης εντός των φυλακών, τονίζοντας πως ο χώρος είναι απολύτως ακατάλληλος, και ζήτησε η δίκη να μεταφερθεί στο Εφετείο Αθηνών.

