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Βιολάντα: Ελεύθερος υπό όρους ο υπεύθυνος παραγωγής - Προθεσμία πήρε ο διευθυντής του εργοστασίου
Ειδήσεις
17:38 - 27 Απρ 2026

Βιολάντα: Ελεύθερος υπό όρους ο υπεύθυνος παραγωγής - Προθεσμία πήρε ο διευθυντής του εργοστασίου

Reporter.gr Newsroom
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Ολοκληρώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (27/4) η απολογία του υπευθύνου παραγωγής της μπισκοτοβιομηχανίας «Βιολάντα», η οποία συνδέεται με τη φονική έκρηξη που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο πέντε εργαζομένων γυναικών.    

Αντίθετα, σύμφωνα με το ERTnews, ο διευθυντής της μονάδας δεν απολογήθηκε, καθώς έλαβε προθεσμία έως τις 11 Μαΐου, επικαλούμενος κώλυμα του συνηγόρου υπεράσπισής του.

Μετά από μαραθώνια απολογία, ο υπεύθυνος παραγωγής αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, κατόπιν ομόφωνης απόφασης εισαγγελέα και ανακριτή.

Η δικαστική έρευνα συνεχίζεται, με επίκεντρο τις συνθήκες που οδήγησαν στην έκρηξη, καθώς και το ενδεχόμενο γνώσης ή ανοχής του κινδύνου από τα αρμόδια στελέχη της επιχείρησης.

Στο πλαίσιο αυτό εξετάζεται αν είχαν προηγηθεί προειδοποιήσεις ή παρατηρήσεις εργαζομένων σχετικά με πιθανή διαρροή ή έντονη οσμή αερίου. Ο δικηγόρος του υπευθύνου παραγωγής, Χαρμάνης, υποστήριξε ότι το συγκεκριμένο σενάριο δεν ευσταθεί, σημειώνοντας ότι ο εντολέας του εργαζόταν καθημερινά στον ίδιο χώρο, όπου βρίσκονταν και συγγενικά του πρόσωπα, γεγονός που -όπως ανέφερε- καθιστά απίθανη την άγνοια ενός τέτοιου κινδύνου χωρίς αντίδραση.

Να σημειωθεί ότι οι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση αντιμετωπίζουν βαριές κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος, μεταξύ των οποίων συνέργεια σε έκρηξη με ενδεχόμενο δόλο, ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά συρροή και πρόκληση σωματικών βλαβών κατά συρροή.

Από την πλευρά του, ο δικηγόρος οικογενειών θυμάτων, Δημοσθένης Πανταζόπουλος, τόνισε ότι μέχρι στιγμής προκύπτουν ενδείξεις πλημμελειών και από κρατικούς φορείς, επισημαίνοντας ότι η πλήρης εικόνα θα διαμορφωθεί μετά την ολοκλήρωση της δικογραφίας.

Σύμφωνα με το πόρισμα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, διαπιστώθηκε εκτεταμένη διάβρωση στις σωληνώσεις μεταφοράς προπανίου από τις εξωτερικές δεξαμενές προς το εργοστάσιο, καθώς και δύο μεγάλες οπές από τις οποίες φαίνεται ότι σημειωνόταν διαρροή εύφλεκτου αερίου για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Η δικαστική διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη και οι επόμενες κρίσιμες εξελίξεις αναμένονται μετά την απολογία του διευθυντή της μονάδας.

Παράλληλα, ο ιδιοκτήτης της «Βιολάντα» παραμένει προσωρινά κρατούμενος, καθώς το αίτημά του για αποφυλάκιση απορρίφθηκε. Το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο αναμένεται να επανεξετάσει την υπόθεση το προσεχές διάστημα, προκειμένου να αποφασίσει αν θα συνεχιστεί η προφυλάκισή του ή θα αρθεί.

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