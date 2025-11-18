Η Ελλάδα στην πεντάδα των πιο επικίνδυνων χωρών για οδήγηση στην Ευρώπη

Η Ελλάδα κατατάσσεται φέτος στην πεντάδα των ευρωπαϊκών χωρών με τους πιο επικίνδυνους δρόμους, σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ασφάλειας και Μεταφορών (ETSC) για το 2025.

Με 64 θανάτους από τροχαία ατυχήματα ανά εκατομμύριο κατοίκους, η χώρα μας σημειώνει άνοδο σε σύγκριση με το 2023, όταν οι θάνατοι είχαν φτάσει τους 60 ανά εκατομμύριο.

Στην κορυφή της λίστας βρίσκεται η Σερβία με 78 θανάτους ανά εκατομμύριο, ακολουθούμενη από τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία με 77 και 74 θανάτους αντίστοιχα. Την πεντάδα συμπληρώνουν η Ελλάδα και η Κροατία, η οποία όμως εμφανίζει σαφή βελτίωση συγκριτικά με προηγούμενες χρονιές, καταγράφοντας 62 θανάτους ανά εκατομμύριο κατοίκους.

Επίσης επικίνδυνες χώρες για οδήγηση είναι η Πορτογαλία (60 θάνατοι ανά εκατομμύριο), η Ιταλία (51 θάνατοι ανά εκατομμύριο) και η Ισπανία (36 θάνατοι ανά εκατομμύριο).

Αντίθετα, οι σκανδιναβικές χώρες παραμένουν τα πρότυπα οδικής ασφάλειας στην Ευρώπη. Η Νορβηγία είναι η ασφαλέστερη χώρα, με μόλις 16 θανάτους ανά εκατομμύριο, ενώ η Σουηδία και η Μάλτα καταγράφουν 20 και 21 θανάτους αντίστοιχα.

Η μελέτη δείχνει ότι οι χώρες των Βαλκανίων και της Ανατολικής Ευρώπης εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα οδικής ασφάλειας, ενώ οι σκανδιναβικές χώρες παραμένουν πρότυπο για την οδική συμπεριφορά και την πρόληψη τροχαίων.

Η υπερβολική ταχύτητα, ο Νο1 παράγοντας τροχαίων ατυχημάτων

Σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Μεταφορών, η υπερβολική ταχύτητα φαίνεται να είναι καθοριστικός παράγοντας στην Ελλάδα, συνδεόμενη με περίπου 18% των θανάτων από τροχαία ατυχήματα.

Η ίδια έκθεση υπογραμμίζει ότι η αυστηρότερη εφαρμογή των ορίων ταχύτητας, μέσω ελέγχων και καμερών, θα μπορούσε να μειώσει σημαντικά τον αριθμό των θανατηφόρων ατυχημάτων. Ενδεικτικά, μια αύξηση της ταχύτητας κατά 5% μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο ατυχήματος κατά 10% και τον κίνδυνο θανατηφόρου ατυχήματος κατά 20%.