Πολυνομοσχέδιο ΥΠΟΙΚ με μέτρα για κατοικία, ενοικιαστές και ρυθμίσεις οφειλών
Οικονομία
08:13 - 22 Μάι 2026

Γιώργος Αλεξάκης
Σε δημόσια διαβούλευση αναμένεται να τεθεί το επόμενο διάστημα το νέο πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, μέσω του οποίου θα υλοποιηθεί πακέτο παρεμβάσεων συνολικού ύψους 800 εκατ. ευρώ. Το οικονομικό επιτελείο επιδιώκει την ταχεία προώθηση των διαδικασιών, ώστε σημαντικό μέρος των μέτρων να ενεργοποιηθεί εντός Ιουνίου.

Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει σειρά έκτακτων και μόνιμων ρυθμίσεων που αφορούν νοικοκυριά, οικογένειες, συνταξιούχους, αγρότες και φορολογούμενους με οφειλές προς το Δημόσιο. Κεντρική θέση καταλαμβάνουν οι παρεμβάσεις για τη στεγαστική αγορά, καθώς προβλέπεται νέο αυστηρότερο πλαίσιο για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις τύπου Airbnb στη Θεσσαλονίκη.

Μεταξύ άλλων, προβλέπεται αναστολή έκδοσης νέων αδειών βραχυχρόνιας μίσθωσης στο κέντρο της πόλης, με στόχο την αποσυμπίεση της αγοράς κατοικίας και τη συγκράτηση των ενοικίων. Η ρύθμιση εκτιμάται ότι θα τεθεί σε εφαρμογή αμέσως μετά την ψήφιση του νόμου, καθώς η αυξημένη ανάπτυξη των βραχυχρόνιων μισθώσεων έχει περιορίσει σημαντικά τη διαθεσιμότητα κατοικιών για μακροχρόνια μίσθωση.

Παράλληλα, το πολυνομοσχέδιο εισάγει πρόβλεψη για οικονομική ενίσχυση δημοσίων λειτουργών που υπηρετούν εκτός του τόπου μόνιμης κατοικίας τους, μέσω επιστροφής ποσού που αντιστοιχεί σε δύο ενοίκια. Το μέτρο αφορά κυρίως γιατρούς, εκπαιδευτικούς και νοσηλευτές που εργάζονται στην περιφέρεια και επιβαρύνονται με αυξημένα στεγαστικά έξοδα.

To πακέτο μέτρων περιλαμβάνει ακόμα:

  • Την έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ ανά παιδί, η οποία θα καταβληθεί στα τέλη Ιουνίου σε σχεδόν 1 εκατ. οικογένειες.
  • Την αύξηση της οικονομικής ενίσχυσης στα 300 από 250 ευρώ για συνταξιούχους άνω των 60 ετών με παράλληλη διεύρυνση των εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων. Συγκεκριμένα για άγαμους το ετήσιο εισόδημα αυξάνει στα 25.000 ευρώ από 14.000 ευρώ και η αντικειμενική αξία της ακίνητης περιουσίας στα 300.000 ευρώ από 200.000 ευρώ. Για έγγαμους ή με σύμφωνο συμβίωσης το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα αναπροσαρμόζεται στα 35.000 ευρώ από 26.000 ευρώ και αξία ακίνητης περιουσίας έως 400.000 ευρώ. Δικαιούχοι της ενίσχυσης των 300 ευρώ είναι και οι χήρες άνω των 60 ετών, εφόσον η σύνταξη χηρείας είναι το μοναδικό εισόδημα που λαμβάνουν.
  • Την αναπροσαρμογή των εισοδηματικών ορίων για την επιστροφή ενοικίου. Το όριο ανεβαίνει από τις 20.000 στις 25.000 ευρώ και από τις 28.000 στις 35.000 ευρώ, ενώ για μονογονεϊκές οικογένειες φτάνει έως τις 39.000 ευρώ, με προσαύξηση 5.000 ευρώ ανά παιδί.
  • Την παράταση της επιδότησης στα λιπάσματα έως και τον Αύγουστο, με κάλυψη 15% της αξίας για περίπου 250.000 αγρότες.
  • Την άρση της κατάσχεσης τραπεζικού λογαριασμού για οφειλέτες που ρυθμίζουν τα χρέη τους. Η κατάσχεση του τραπεζικού λογαριασμού ενός οφειλέτη θα μπορεί πλέον να αίρεται εάν έχει εξοφληθεί το 25% της οφειλής του και έχουν ρυθμιστεί οι λοιπές υποχρεώσεις του προς τη φορολογική διοίκηση.
  • Την επέκταση του πεδίου εφαρμογής του εξωδικαστικού μηχανισμού, ώστε να εντάσσονται και οφειλές από 5.000 έως 10.000 ευρώ, μέτρο το οποίο εξυπηρετεί περίπου 300.000 ενδιαφερόμενους.
  • Τη δυνατότητα ρύθμισης σε έως 72 δόσεις για παλαιές αρρύθμιστες οφειλές. Το μέτρο αφορά 1,3 εκατ. φυσικά και 284.000 νομικά πρόσωπα με 95,3 δισ. ευρώ οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες μέχρι και τον Δεκέμβριο του 2023 οι οποίες θα μπορούν τώρα να ενταχθούν σε καθεστώς 72 δόσεων, με μόνη προϋπόθεση την αποπληρωμή ή τον διακανονισμό τυχόν νέων ληξιπρόθεσμων από την 1η Ιανουαρίου του 2024.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του υπουργείου, το πολυνομοσχέδιο θα συνοδευτεί από συμπληρωματικό προϋπολογισμό ύψους 800 εκατ. ευρώ, προκειμένου να καλυφθεί το δημοσιονομικό κόστος των παρεμβάσεων.

Τελευταία τροποποίηση στις 22/05/2026 - 09:51
