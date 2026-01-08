Δένδιας: Αλλαγές σε βαθμούς, μετατάξεις και Εθνοφυλακή στο νομοσχέδιο του ΥΠΕΘΑ

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, ανακοίνωσε σήμερα (8/1) σειρά νομοτεχνικών αλλαγών στο πλαίσιο της παρουσίασης του νομοσχεδίου «Χάρτη μετάβασης των Ενόπλων Δυνάμεων στη νέα εποχή».

Όπως διευκρίνισε, οι παρεμβάσεις αυτές αποσκοπούν κυρίως στη βελτίωση της σαφήνειας, στην αποκατάσταση ισορροπιών στη βαθμολογική εξέλιξη του προσωπικού και στην προσαρμογή του θεσμικού πλαισίου στις σύγχρονες επιχειρησιακές ανάγκες.

Ειδικότερα:

Στα άρθρα 9, 26 και 52 του νομοσχεδίου εισάγονται διευκρινιστικές προσθήκες, οι οποίες αφορούν κυρίως τον ακριβέστερο προσδιορισμό του χρόνου διεξαγωγής των έκτακτων κρίσεων.

Στα άρθρα 11 και 29 τροποποιείται ο χρόνος παραμονής σε συγκεκριμένους βαθμούς: μειώνεται από έξι σε πέντε έτη ο χρόνος παραμονής στον βαθμό του λοχαγού, ενώ αυξάνεται από έξι σε επτά έτη ο χρόνος παραμονής στον βαθμό του ταγματάρχη. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται ότι το συνολικό άθροισμα του χρόνου υπηρεσίας στους συγκεκριμένους βαθμούς παραμένει αμετάβλητο.

Στο άρθρο 66 θεσπίζεται η δυνατότητα μετάταξης υπαξιωματικών σε θέσεις αξιωματικών ακόμη και χωρίς την κατοχή πτυχίου ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν αποφοιτήσει με βαθμό τουλάχιστον «λίαν καλώς» από το σχολείο επιλογής που θα συσταθεί με μέριμνα του ΓΕΕΘΑ. Παράλληλα, καθορίζεται συγκεκριμένος αριθμός οργανικών θέσεων που θα μπορούν να καλύπτονται ετησίως μέσω μετατάξεων από το σώμα των υπαξιωματικών στο σώμα των αξιωματικών, σε ποσοστό έως 25% και όχι μικρότερο από 20%. Όπως σημείωσε ο υπουργός, η ρύθμιση αυτή ανταποκρίνεται σε παρατηρήσεις βουλευτών, τόσο της συμπολίτευσης -μεταξύ αυτών και της κ. Ντόρας Μπακογιάννη- όσο και της αντιπολίτευσης.

Στο άρθρο 101 αποσαφηνίζεται ότι οι οργανικές θέσεις υπολογίζονται στο σύνολο των υπαξιωματικών, συμπεριλαμβανομένων όσων τελούν σε ειδικές καταστάσεις. Ο κ. Δένδιας σχολίασε ότι η διευκρίνιση αυτή τίθεται προκειμένου να αποφευχθούν πρακτικές αλλοίωσης των αριθμητικών δεδομένων του παρελθόντος.

Στο άρθρο 105 προστίθεται πρόβλεψη για τη δυνατότητα ανάκλησης αξιωματικών και υπαξιωματικών, όταν αυτό απαιτείται για την κάλυψη επιχειρησιακών αναγκών που σχετίζονται με εξειδικευμένες γνώσεις.

Στο άρθρο 164 επικαιροποιούνται οι ονομασίες των σχολών ειδίκευσης του Στρατού, ώστε να ανταποκρίνονται στη σημερινή τους μορφή και λειτουργία.

Τέλος, στα άρθρα 246, 247 και 259 εντάσσονται η Ροδόπη και η Ξάνθη στις περιοχές που χαρακτηρίζονται παραμεθόριες, ενώ στο άρθρο 285 τροποποιείται το ανώτατο ηλικιακό όριο εγγραφής εφέδρων στην Εθνοφυλακή, το οποίο μειώνεται από το 45ο στο 30ό έτος.