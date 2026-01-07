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Νομοσχέδιο ΥΠΕΘΑ: Βελτιωτικές αλλαγές προαναγγέλλει ο Νίκος Δένδιας ενόψει Ολομέλειας
Πολιτική
15:23 - 07 Ιαν 2026

Νομοσχέδιο ΥΠΕΘΑ: Βελτιωτικές αλλαγές προαναγγέλλει ο Νίκος Δένδιας ενόψει Ολομέλειας

Reporter.gr Newsroom
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Την πρόθεση της κυβέρνησης να προχωρήσει σε στοχευμένες βελτιωτικές αλλαγές στο νομοσχέδιο για τον «Χάρτη μετάβασης των Ενόπλων Δυνάμεων στη νέα εποχή» προανήγγειλε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, ολοκληρώνοντας τη συζήτηση του σχεδίου νόμου στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή, ενόψει της αυριανής συζήτησης στην Ολομέλεια της Βουλής.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, το νομοθέτημα δεν αποτελεί ένα άκαμπτο πλαίσιο που δεν επιδέχεται αλλαγές. «Δεν ισχυρίζεται κανείς ότι το νομοθέτημα είναι πέτρα ή μάρμαρο», σημείωσε, προαναγγέλλοντας ότι η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Άμυνας έχει επεξεργαστεί συγκεκριμένες προτάσεις, οι οποίες θα κατατεθούν στην Ολομέλεια. Οι αλλαγές αυτές, σύμφωνα με τον ίδιο, αποσκοπούν στο να μετριαστεί η αγωνία στελεχών από το Σώμα των υπαξιωματικών, που επιθυμούν τη δυνατότητα εξέλιξης σε αξιωματικούς.

Ο κ. Δένδιας διευκρίνισε ότι θα προβλέπεται σαφές πλαίσιο και συγκεκριμένες οδοί προαγωγής, καθώς και ποσοστιαία κατοχύρωση του σχετικού δικαιώματος, ώστε να μην υπάρξει αίσθημα αδικίας απέναντι σε στελέχη που υπηρετούν τις Ένοπλες Δυνάμεις. Παράλληλα, τόνισε ότι οι βελτιώσεις αυτές δεν αναιρούν τη βασική στόχευση του νομοσχεδίου, που είναι ο εξορθολογισμός ενός συστήματος το οποίο, όπως είπε, περιέχει στοιχεία παραλόγου και δυνητικού κινδύνου για το μέλλον της χώρας.

Στη συζήτηση είχε προηγηθεί παρέμβαση της βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Ντόρας Μπακογιάννη, η οποία ζήτησε να υπάρξει ειδική μέριμνα για τις αρχαιότερες ΑΣΣΥ, ενδεχομένως έως το 2013, καθώς και επανεξέταση της πρόβλεψης για προαγωγή κατά έναν επιπλέον βαθμό σε σχέση με όσα ορίζονται στο πρώτο παράρτημα του νομοσχεδίου.

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας εξέφρασε την προσδοκία του για μια δημιουργική ανταλλαγή απόψεων στην Ολομέλεια, δηλώνοντας ότι θα βρίσκεται στη διάθεση της κοινοβουλευτικής αντιπροσωπείας. Όπως ανέφερε, ο τελικός κριτής είναι το Κοινοβούλιο, επισημαίνοντας τον ρόλο της νομοθετικής εξουσίας, χωρίς ωστόσο να παραγνωρίζει την πολιτική ευθύνη της κυβέρνησης.

Από την αρχή της τοποθέτησής του, ο κ. Δένδιας ξεκαθάρισε ότι ο νέος Χάρτης των Ενόπλων Δυνάμεων δεν αποτελεί «θεία επιταγή», αλλά μια πολιτική επιλογή που γίνεται ακόμη και αν δυσαρεστεί τμήμα του εκλογικού σώματος που παραδοσιακά πρόσκειται στη Νέα Δημοκρατία. «Πάνω από την πολιτική επιβίωση είναι το συμφέρον της χώρας», υπογράμμισε, τονίζοντας ότι η υφιστάμενη κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί.

Ο υπουργός αναφέρθηκε και στο διεθνές περιβάλλον, σημειώνοντας ότι η συγκεκριμένη νομοθετική παρέμβαση πραγματοποιείται σε μια περίοδο όπου οι κανόνες του διεθνούς δικαίου δεν αποτελούν πάντα οδηγό συμπεριφοράς των κρατών. Όπως είπε, η Ελλάδα οφείλει να πράξει το βέλτιστο και το αναγκαίο, ώστε οι Ένοπλες Δυνάμεις να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του 21ου αιώνα.

Θέτοντας το δίλημμα με σαφήνεια, ο κ. Δένδιας σημείωσε ότι είτε η κυβέρνηση έχει κάνει πλήρως λανθασμένη ανάγνωση της πραγματικότητας, είτε η κατάσταση είναι τόσο σοβαρή –με ευθύνες του πολιτικού συστήματος συνολικά– που δεν μπορεί να παραμείνει ως έχει.

Το νομοσχέδιο αναμένεται να υπερψηφιστεί από τη Νέα Δημοκρατία, ενώ σύσσωμη η αντιπολίτευση έχει δηλώσει ότι θα το καταψηφίσει.

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