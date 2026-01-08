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Ο Βαρουφάκης τους ευγνωμονεί…
Ανεμοδείκτης
12:00 - 08 Ιαν 2026

Ο Βαρουφάκης τους ευγνωμονεί…

Άγγελος Κωβαίος
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Η πολιτικοκοινωνική συγκυρία φαίνεται ότι για οποιοδήποτε λόγο ευνοεί τις λεγόμενες αντισυστημικές δυνάμεις ή τις εκκεντρικές πολιτικές παρουσίες, που πάντως έχουν έτσι κι αλλιώς ένα κοινό στην Ελλάδα - και αλλού.

Με επίγνωση όλων αυτών και με ώθηση από την δημοσκοπική του ανάκαμψη, ο Γιάννης Βαρουφάκης έδωσε πρόσφατα μία συνέντευξη, στην οποία είπε μεταξύ άλλων ότι έχει κάνει χρήση ναρκωτικών και συγκεκριμένα Ecstasy και μαριχουάνας. Λες και δεν γνωρίζουν στοιχειώδεις επικοινωνιακούς κανόνες, στελέχη της κυβέρνησης εξεμάνησαν κατά του πρώην υπουργού, σε ένα μπαράζ αχρείαστης ηθικολογίας.

Παρενέβη ακόμη και η Δίωξη Ναρκωτικών, απέστειλε το σχετικό βίντεο στην Εισαγγελία και αναμένεται να φανεί αν θα ακολουθήσουν περαιτέρω ενέργειες ή θα επικρατήσουν άλλες σκέψεις. Αν θέλουν πάντως να κάνουν τον Βαρουφάκη ήρωα, το πάνε πολύ καλά…

Τελευταία τροποποίηση στις 08/01/2026 - 16:05
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