Γαλλία: Προχωρά σε σημαντική αύξηση των αμυντικών δαπανών κατά 36 δισ. έως το 2030

Η Γαλλική Εθνοσυνέλευση αναμένεται να εγκρίνει σήμερα (19/5) την πρόταση της κυβέρνησης για σημαντική αύξηση των αμυντικών δαπανών της χώρας κατά 36 δισεκατομμύρια ευρώ έως το 2030. Με την υιοθέτηση του σχεδίου, οι συνολικές στρατιωτικές δαπάνες της Γαλλίας για την περίοδο 2024–2030 θα φτάσουν συνολικά τα 436 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ προβλέπεται και η δυνατότητα περαιτέρω ενίσχυσης, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο τα επόμενα χρόνια.

Κατά τη διάρκεια των κοινοβουλευτικών συζητήσεων, η υπουργός Ενόπλων Δυνάμεων Κατρίν Βοτρίν υπερασπίστηκε την ανάγκη «επιτάχυνσης και εντατικοποίησης των προσπαθειών επανεξοπλισμού», επικαλούμενη τα διδάγματα που έχουν προκύψει από τον πόλεμο στην Ουκρανία, τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την εμπειρία της πανδημίας Covid-19.

Να σημειωθεί ότι το εν λόγω νομοσχέδιο δεν προβλέπει αλλαγές στο μέγεθος των ενόπλων δυνάμεων, οι οποίες παραμένουν στους 210.000 εν ενεργεία στρατιωτικούς, με 225 μαχητικά αεροσκάφη και 15 φρεγάτες πρώτης γραμμής. Ωστόσο, δίνει έμφαση σε επενδύσεις σε κρίσιμους τομείς, όπως τα πυρομαχικά, με ενίσχυση των αποθεμάτων πυραύλων και βλημάτων, καθώς και η ανάπτυξη και προμήθεια μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Πέρα από το επενδυτικό σκέλος, το νομοσχέδιο εισάγει και μια σειρά νέων διατάξεων. Προβλέπει τη δυνατότητα κήρυξης κατάστασης έκτακτης ανάγκης σε ολόκληρη ή μέρος της γαλλικής επικράτειας, με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, σε περίπτωση σοβαρής και άμεσης απειλής. Σε μια τέτοια περίπτωση, η κυβέρνηση θα μπορεί να εφαρμόζει «διοικητικά μέτρα απλούστευσης», τα οποία θα επιτρέπουν παρεκκλίσεις από περιβαλλοντικούς ή πολεοδομικούς κανόνες, όπως για παράδειγμα για την κατασκευή υποστέγων αποθήκευσης μαχητικών αεροσκαφών.

Το σχέδιο νόμου προβλέπει επίσης ότι ορισμένοι ιδιωτικοί φορείς, όπως τα αεροδρόμια, θα μπορούν στο εξής να χρησιμοποιούν συστήματα παρεμβολής ή εξουδετέρωσης drones, καθώς και να αναθέτουν αυτές τις λειτουργίες σε ιδιωτικούς υπεργολάβους υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Επιπλέον, περιλαμβάνει μέτρα για την αντιμετώπιση ξένων παρεμβάσεων και της κατασκοπείας.

Τέλος, επεκτείνεται η δυνατότητα των υπηρεσιών πληροφοριών να χρησιμοποιούν αλγοριθμικά συστήματα για την παρακολούθηση και ανάλυση δεδομένων διαδικτυακής σύνδεσης, κυρίως για σκοπούς εθνικής άμυνας, καθώς και για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και της διακίνησης ναρκωτικών και όπλων.

Υπέρ του νομοσχεδίου τάχθηκαν τα κυβερνητικά κόμματα και οι Σοσιαλιστές, ενώ τα υπόλοιπα κόμματα της αριστεράς το καταψήφισαν. Η ακροδεξιά επέλεξε την αποχή.