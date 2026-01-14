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ΕΛΤΑ για καθεστώς πρακτόρων της ΕΛΤΑ Courier: Οι αμοιβές παραμένουν ίδιες ή παρουσιάζουν αύξηση
Ειδήσεις
16:38 - 14 Ιαν 2026

ΕΛΤΑ για καθεστώς πρακτόρων της ΕΛΤΑ Courier: Οι αμοιβές παραμένουν ίδιες ή παρουσιάζουν αύξηση

Γιώργος Αλεξάκης
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Απαντήσεις στην επιστολή των πρακτόρων της ΕΛΤΑ Courier για την πολιτική προμηθειών δίνει η διοίκηση των ΕΛΤΑ.

Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, «τα ΕΛΤΑ, στο πλαίσιο της συνολικής αναβάθμισης των υπηρεσιών ταχυμεταφορών και της ενίσχυσης της αξιοπιστίας του δικτύου last-mile, εφαρμόζουν από την 1η Αυγούστου 2025 το νέο προμηθειακό καθεστώς πρακτόρων της ΕΛΤΑ Courier, το οποίο σχεδιάστηκε έπειτα από έγκαιρη διαβούλευση και συστηματική ενημέρωση των συνεργατών της εταιρίας. Το νέο μοντέλο επιβραβεύει την έγκαιρη και ποιοτική παράδοση, προβλέποντας επιπλέον αμοιβή για την επίδοση την επόμενη ημέρα, με σαφή στόχο τη βελτίωση της εμπειρίας του πελάτη, την αναβάθμιση της εξυπηρέτησης και την ενίσχυση της συνολικής απόδοσης του δικτύου.»

Με βάση τα όσα αναφέρουν τα ΕΛΤΑ. «τα στοιχεία από την εφαρμογή του νέου προμηθειακού δείχνουν ότι για περισσότερο από το 75% των πρακτόρων οι αμοιβές παραμένουν ίδιες ή παρουσιάζουν αύξηση, επιβεβαιώνοντας ότι δεν πρόκειται για οριζόντια μείωση αποδοχών αλλά για εξορθολογισμό και δικαιότερη κατανομή με βάση τον όγκο, το κόστος και την ποιότητα παρεχόμενης υπηρεσίας.

Στις περιορισμένες περιπτώσεις όπου, από την αρχική εφαρμογή, διαπιστώθηκε μείωση αμοιβής, η εταιρεία έχει ήδη καλέσει τους αντίστοιχους πράκτορες σε ατομικές συναντήσεις. Κάθε περίπτωση εξετάζεται ξεχωριστά, με στόχο τη διερεύνηση ιδιαιτεροτήτων, την αποτύπωση πραγματικών δεδομένων και, όπου απαιτείται, τη προσαρμογή του μοντέλου.

Παράλληλα, εντός του 2025, αρκετοί πράκτορες της ΕΛΤΑ Courier έχουν ήδη αναλάβει έργο διανομής και παραδοσιακού ταχυδρομείου, γεγονός που ενισχύει το συνολικό τους εισόδημα και διευρύνει το επιχειρησιακό τους αντικείμενο. Το ευρύτερο σχέδιο μετασχηματισμού της εταιρίας προβλέπει τη σταδιακή μεταφορά πρόσθετου έργου σε συνεργαζόμενους πράκτορες, με στόχο τη διαμόρφωση ενός πιο βιώσιμου, αποδοτικού και ποιοτικού δικτύου, διασφαλίζοντας την παρουσία των ΕΛΤΑ σε ολόκληρη τη χώρα» καταλήγει η ανακοίνωση.»

Τελευταία τροποποίηση στις 14/01/2026 - 16:43
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