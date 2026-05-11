Trastor: ΑΜΚ έως €150 εκατ. με ανώτατη τιμή διάθεσης €1,15 ανά μετοχή

Η Trastor προχωρά σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου έως 150 εκατ. ευρώ, μέσω συνδυασμένης δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα και ιδιωτικής τοποθέτησης στο εξωτερικό, με ανώτατη τιμή διάθεσης τα 1,15 ευρώ ανά μετοχή.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η διαδικασία αφορά την έκδοση έως και 150 εκατ. νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, οι οποίες θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στη Ρυθμιζόμενη Αγορά (Κύρια Αγορά) της Euronext Athens, βάσει αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας στις 4 και 8 Μαΐου 2026.

Η αύξηση κεφαλαίου θα υλοποιηθεί χωρίς δικαίωμα προτίμησης για τους υφιστάμενους μετόχους και θα πραγματοποιηθεί τόσο μέσω δημόσιας προσφοράς σε ιδιώτες και ειδικούς επενδυτές στην Ελλάδα όσο και μέσω διεθνούς ιδιωτικής τοποθέτησης, με τη διαδικασία βιβλίου προσφορών (book building) για τον καθορισμό της τελικής τιμής.

Η τελική τιμή διάθεσης θα αποφασιστεί μετά την ολοκλήρωση της προσφοράς και δεν θα υπερβαίνει την ανώτατη τιμή των 1,15 ευρώ ανά μετοχή, ενώ θα είναι κοινή για όλους τους επενδυτές. Η εταιρεία διατηρεί τη δυνατότητα αναθεώρησης της τιμής προς τα κάτω ή καθορισμού εύρους τιμών, εφόσον κριθεί σκόπιμο, με σχετική ενημέρωση του επενδυτικού κοινού.

Σε περίπτωση μερικής κάλυψης, η αύξηση θα ισχύσει μέχρι το ύψος της τελικής ζήτησης, υπό την προϋπόθεση επίτευξης ελάχιστου ποσοστού διασποράς 15%. Εάν δεν επιτευχθεί το συγκεκριμένο όριο, η διαδικασία ακυρώνεται συνολικά.

Σε περίπτωση ματαίωσης, τα κεφάλαια που θα έχουν κατατεθεί επιστρέφονται στους επενδυτές ατόκως εντός δύο εργάσιμων ημερών.