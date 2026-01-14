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Πρακτορεία ΕΛΤΑ Courier: Καταγγελίες για αδιέξοδο βιωσιμότητας
Ειδήσεις
10:45 - 14 Ιαν 2026

Πρακτορεία ΕΛΤΑ Courier: Καταγγελίες για αδιέξοδο βιωσιμότητας

Γιώργος Αλεξάκης
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Με ανοικτή επιστολή τους τα Πρακτορεία ΕΛΤΑ Courier σε όλη τη χώρα ασκούν κριτική στην τιμολογιακή πολιτική και ζητούν άμεση παρέμβαση.    

«Βρισκόμαστε πλέον σε οριακό σημείο. Το νέο προμηθειακό μοντέλο και ο τρόπος με τον οποίο εφαρμόστηκε έχουν οδηγήσει μεγάλο μέρος του δικτύου σε πραγματική οικονομική ασφυξία», αναφέρουν και συμπληρώνουν:

«Οι μειώσεις στα καθαρά έσοδα είναι μετρήσιμες και εκτεταμένες. Σε δεκάδες περιοχές, τα Πρακτορεία αδυνατούν πλέον να καλύψουν βασικά λειτουργικά κόστη, γεγονός που δημιουργεί άμεσο κίνδυνο λουκέτων και απώλειας θέσεων εργασίας, με προφανείς συνέπειες και για την εξυπηρέτηση πολιτών και επιχειρήσεων.

Οι εξελίξεις αυτές δεν μπορούν να αποδοθούν σε εξωτερικούς παράγοντες ή στη γενικότερη κατάσταση της αγοράς. Αποτελούν άμεση συνέπεια συγκεκριμένων διοικητικών επιλογών και του μοντέλου που σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από τα ΕΛΤΑ από τη στιγμή που ανεστάλη η αυτόνομη λειτουργία της ΕΛΤΑ Courier και απομακρύνθηκαν στελέχη με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση της αγοράς ταχυμεταφορών. Την ευθύνη για το σχεδιασμό και την εφαρμογή αυτής της πολιτικής φέρει ο κ. Σάββας Δάνδολος, καθώς και η διοικητική ομάδα που έχει οριστεί υπό την εποπτεία του, η οποία αποδεδειγμένα δεν διέθετε την απαιτούμενη εξειδίκευση και εμπειρία στον συγκεκριμένο κλάδο, γεγονός που αποτυπώνεται πλέον στα αποτελέσματα και στις σοβαρές επιπτώσεις στη βιωσιμότητα του δικτύου.

Η εμπειρία της τελευταίας περιόδου αποδεικνύει ότι οι αποφάσεις αυτές ελήφθησαν χωρίς επαρκή κατανόηση της καθημερινής λειτουργίας των Πρακτορείων και χωρίς ουσιαστικό διάλογο με το δίκτυο. Το αποτέλεσμα είναι ένα προμηθειακό μοντέλο που, αντί να ενισχύει τη βιωσιμότητα και τη συνοχή του δικτύου, το αποδυναμώνει.

Ήδη, τα Πρακτορεία ΕΛΤΑ Courier έχουμε αποστείλει επίσημη επιστολή διαμαρτυρίας και αιτήματος θεσμικής παρέμβασης προς τους αρμόδιους Υπουργούς και το Υπερταμείο, την οποία κοινοποιούμε και με το παρόν. Αναμένουμε από όλους τους εμπλεκόμενους θεσμικούς φορείς άμεση συνάντηση και συγκεκριμένες ενέργειες, πριν οι συνέπειες καταστούν μη αναστρέψιμες.

Η επίκληση όρων όπως «εξορθολογισμός» και «μετασχηματισμός» δεν μπορεί να υποκαταστήσει την πραγματικότητα που βιώνουμε καθημερινά. Όταν ένα μοντέλο οδηγεί σε μαζική οικονομική ασφυξία συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, το πρόβλημα δεν είναι το δίκτυο, αλλά οι επιλογές της διοίκησης.

Το παρόν κείμενο αποστέλλεται επώνυμα από Πρακτορεία ΕΛΤΑ Courier που λειτουργούν καθημερινά στην πρώτη γραμμή και έχουν εξαντλήσει κάθε άλλο περιθώριο θεσμικής επικοινωνίας.

Τα Πρακτορεία ΕΛΤΑ Courier».

Η επιστολή

Αξιότιμοι κύριοι,

Σας αποστέλλουμε συνημμένα επείγουσα επιστολή που υπογράφεται από Πρακτορεία ΕΛΤΑ Courier, με σκοπό να σας ενημερώσουμε για την εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση που επικρατεί στο δίκτυο μας.

Η εφαρμοζόμενη πολιτική και το νέο Προμηθειακό Μοντέλο έχουν οδηγήσει τα Πρακτορεία σε οικονομική ασφυξία, δημιουργώντας άμεσο κίνδυνο μαζικών κλεισιμάτων και απώλειας πολλών θέσεων εργασίας.

Εάν δεν υπάρξει άμεση παρέμβαση, η συνέχιση της λειτουργίας μεγάλου μέρους του δικτύου δεν θα είναι εφικτή, με σοβαρές επιπτώσεις στην εξυπηρέτηση πολιτών και επιχειρήσεων.

Παρακαλούμε για την άμεση προσοχή και τις ενέργειές σας, καθώς ο χρόνος που απομένει είναι εξαιρετικά περιορισμένος.

Με εκτίμηση,
Τα υπογράφοντα Πρακτορεία,

Π. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

Π. ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ

Π. ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Π. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

Π. ΑΡΓΟΥΣ

Π. ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ

Π. ΑΧΑΡΝΩΝ

Π. ΒΕΡΟΙΑΣ

Π. ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Π. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

Π. ΔΡΑΜΑΣ

Π. ΕΔΕΣΣΑΣ

Π. ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

Π. ΕΥΟΣΜΟΣ

Π. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1

Π. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2

Π. ΘΑΣΟΥ

Π. ΘΕΡΜΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ

Π. ΙΛΙΟΝ - ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ

Π. ΚΑΒΑΛΑΣ

Π. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Π. ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ - ΠΥΛΑΙΑΣ

Π. ΚΑΛΛΟΝΗΣ ΛΕΣΒΟΥ

Π. ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΘΟΡΙΚΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

Π. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

Π. ΚΕΝΤΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Π. ΚΙΛΚΙΣ

Π. ΚΟΛΩΝΑΚΙΟΥ

Π. ΚΟΡΙΝΘΟΥ

Π. ΚΩ

Π. ΛΑΓΚΑΔΑ ΘΕΣ/ΚΗΣ

Π. ΛΑΜΙΑΣ

Π. ΛΑΡΙΣΑΣ

Π. ΛΑΥΡΙΟΥ

Π. ΛΕΡΟΥ

Π. ΛΕΧΑΙΝΩΝ

Π. ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ

Π. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

Π. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

Π. ΜΟΙΡΩΝ

Π. ΜΟΣΧΑΤΟΥ

Π. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 1

Π. ΝΑΟΥΣΑΣ

Π. ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Π. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ - ΘΥΡΙΔΑ

Π. ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ - Π. ΦΑΛΗΡΟΥ

Π. ΝΙΓΡΙΤΑΣ

Π. ΝΙΚΑΙΑΣ

Π. ΠΑΙΑΝΙΑΣ

Π. ΠΑΤΗΣΙΩΝ

Π. ΠΑΤΡΑΣ 1

Π. ΠΕΙΡΑΙΑ

Π. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

Π. ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Π. ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ

Π. ΠΥΡΓΟΥ

Π. ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Π. ΣΕΡΡΩΝ

Π. ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ

Π. ΣΚΙΑΘΟΥ

Π. ΣΠΑΡΤΗΣ

Π. ΣΤΥΛΙΔΑΣ

Π. ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ

Π. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Π. ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Π. ΤΥΡΝΑΒΟΥ

Π. ΦΑΡΣΑΛΩΝ

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