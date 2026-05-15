ΑΑΔΕ: Αύξηση 3,99% στον αριθμό των οφειλετών με χρέη - Στα €888 εκατ. το νέο ληξιπρόθεσμο
12:42 - 15 Μάι 2026

ΑΑΔΕ: Αύξηση 3,99% στον αριθμό των οφειλετών με χρέη - Στα €888 εκατ. το νέο ληξιπρόθεσμο

Reporter.gr Newsroom
Τον Μάρτιο του 2026 καταγράφηκε αύξηση στον αριθμό των οφειλετών με ληξιπρόθεσμα χρέη προς το Δημόσιο, σύμφωνα με στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Συγκεκριμένα, οι οφειλέτες ανήλθαν σε 4.797.755 άτομα, έναντι 4.613.523 τον αντίστοιχο μήνα του 2025, σημειώνοντας άνοδο κατά 3,99%.

Παράλληλα, σε ό,τι αφορά τις εισπράξεις από νέο ληξιπρόθεσμο χρέος (εξαιρουμένων των 10 μεγάλων φορολογουμένων - ΜΦΚ), τον Μάρτιο του 2026 διαμορφώθηκαν στα 297 εκατ. ευρώ, έναντι 284 εκατ. ευρώ τον Μάρτιο του 2025, καταγράφοντας αύξηση σε ετήσια βάση.

Σε ό,τι αφορά στο συνολικό «νέο ληξιπρόθεσμο» που προστέθηκε στο συνολικό ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο, συμπεριλαμβανομένων και των μη φορολογικών κατηγοριών (ΜΦΚ):

Τον Μάρτιο 2026, το νέο ληξιπρόθεσμο ανήλθε σε 888 εκατ. ευρώ, έναντι 881 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025 (αύξηση κατά 0,79%). Το α' τρίμηνο του 2026, το νέο ληξιπρόθεσμο ανήλθε σε 3,023 δισ. ευρώ, έναντι 2,841 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025 (αύξηση κατά 6,41%).

Σύμφωνα επίσης με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, σε ό,τι αφορά στο συνολικό «νέο ληξιπρόθεσμο» που προστέθηκε στο συνολικό ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο, εξαιρουμένων των 10 μη φορολογικών κατηγοριών:

Τον Μάρτιο το νέο ληξιπρόθεσμο ανήλθε σε 840 εκατ. ευρώ έναντι 853 εκατ. ευρώ την Μάρτιο 2025 (μείωση κατά 1,52%). Το α' τρίμηνο του 2026, το νέο ληξιπρόθεσμο ανήλθε σε 2,819 δισ. ευρώ, έναντι 2,715 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025 (αύξηση κατά 3,83%).

Παράλληλα, τον Μάρτιο οι συνολικές εισπράξεις έναντι νέου ληξιπρόθεσμου (εκτός 10 ΜΦΚ) ανήλθαν σε 297 εκατ. ευρώ, έναντι 284 εκατ. ευρώ τον Μάρτιο 2025 (αύξηση κατά 4,58%). Το α' τρίμηνο του 2026, οι συνολικές εισπράξεις έναντι νέου ληξιπρόθεσμου (εκτός 10 ΜΦΚ) ανήλθαν σε 656 εκατ. ευρώ, έναντι 619 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025 (αύξηση κατά 5,98%).

