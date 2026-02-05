Νέα προσπάθεια εξαπάτησης με την χρήση της επωνυμίας των ΕΛΤΑ
11:16 - 05 Φεβ 2026

Νέα προσπάθεια εξαπάτησης με την χρήση της επωνυμίας των ΕΛΤΑ

Ανακοίνωση για νέα απόπειρα ηλεκτρονικής απάτης εξέδωσαν τα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ), καθώς τις τελευταίες ημέρες διακινούνται παραπλανητικά μηνύματα που χρησιμοποιούν παράνομα την επωνυμία και τα λογότυπά τους, με στόχο την υποκλοπή προσωπικών και τραπεζικών στοιχείων ανυποψίαστων πολιτών.

Το παρακάτω δείγμα επικοινωνίας, που αποστέλλεται τις τελευταίες μέρες σε αδιευκρίνιστο αριθμό πελατών των Ελληνικών Ταχυδρομείων, αποτελεί προσπάθεια νέας απάτης με την παράνομη χρήση της επωνυμίας των ΕΛΤΑ, αναφέρει σχετική ανακοίνωση, που καταγράφει τα όσα αποτυπώνονται στα μηνύματα:

«ΕΛΤΑ: Ειδοποίηση Παράδοσης Πακέτου

Προσπαθήσαμε να παραδώσουμε το πακέτο σας στις 3 Φεβρουαρίου 2026, αλλά η παράδοση απέτυχε, καθώς απαιτούνταν υπογραφή.

Για να εξασφαλίσετε επιτυχή παράδοση, παρακαλούμε επιλέξτε μία από τις παρακάτω επιλογές έως τις 5 Φεβρουαρίου 2026:

Επαναπρογραμματίστε την παράδοση.

Κατευθύνετε το πακέτο σε κοντινό σημείο παραλαβής ΕΛΤΑ

Διαχειριστείτε την παράδοσή σας: (ο παραπλανητικός σύνδεσμος)

Σημείωση:

Εάν δεν μπορείτε να ανοίξετε το σύνδεσμο, απαντήστε με "Ναι", κλείστε το μήνυμα και ανοίξτε το ξανά. Εάν εξακολουθεί να μην λειτουργεί, αντιγράψτε το σύνδεσμο και επικολλήστε τον απευθείας στο Safari.

Εάν δεν γίνει καμία ενέργεια μέχρι τις 5 Φεβρουαρίου, το πακέτο ενδέχεται να επιστραφεί στον αποστολέα».

Με αφορμή τη διακίνηση παρόμοιων μηνυμάτων, τα ΕΛΤΑ επισημαίνουν ότι πρόκειται για απόπειρες εξαπάτησης και προσπάθεια υποκλοπής προσωπικών στοιχείων (phishing) και συνιστούν στους πολίτες να είναι προσεκτικοί και, σε περίπτωση που λάβουν τέτοιου είδους κακόβουλα μηνύματα:

- να μην απαντήσουν σε αυτά

- να μην ακολουθήσουν τυχόν συνδέσμους (Links)

- να μην δώσουν τους προσωπικούς κωδικούς (Username και Password) των τραπεζικών λογαριασμών και πιστωτικών τους καρτών

Επιπλέον, τα ΕΛΤΑ ενημερώνουν, για ακόμα μία φορά, ότι δεν αποστέλλουν μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή μηνύματα κινητής τηλεφωνίας (sms), μέσω των οποίων ζητούνται στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού ή πιστωτικής κάρτας, με σκοπό την παράδοση κάποιου δέματος.

Η χρήση της επωνυμίας και των λογοτύπων ΕΛΤΑ από τους αποστολείς τέτοιων κακόβουλων μηνυμάτων είναι παράνομη. Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία έχουν ενημερώσει τη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος και επιφυλάσσονται παντός νομίμου δικαιώματός τους.

