ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΠΑΣΟΚ: Ευθεία πρόκληση προς το κράτος δικαίου η ανακοίνωση Κασιδιάρη για νέο κομματικό φορέα
Πολιτική
11:47 - 08 Μάι 2026

ΠΑΣΟΚ: Ευθεία πρόκληση προς το κράτος δικαίου η ανακοίνωση Κασιδιάρη για νέο κομματικό φορέα

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η ανακοίνωση του Ηλία Κασιδιάρη περί επανόδου στην πολιτική ζωή μέσω νέου κομματικού φορέα συνιστά ευθεία πρόκληση προς το κράτος δικαίου και τη δημοκρατική τάξη της χώρας, αναφέρει σε ανακοίνωση του ο Τομέας Θεσμών και Διαφάνειας του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ μετά τη δήλωση του μέσα από τις φυλακές.

Εχθές, ο Ηλίας Κασιδιάρης με ένα «μανιφέστο» μέσα από τις φυλακές που εκτίει την ποινή του δήλωσε πως σκοπεύει να επιστρέψει άμεσα στην πολιτική ζωή της χώρας μόλις αποφυλακιστεί, τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι «μόλις πατήσω, μόνο το ένα πόδι, έξω από τη φυλακή θα είναι να επανέλθω στο επίκεντρο της πολιτικής ζωής της Ελλάδας».

Όπως τονίζει, σήμερα 8/5, με ανακοίνωση του το ΠΑΣΟΚ: «Η ελληνική έννομη τάξη προβλέπει συγκεκριμένες νομικές δικλείδες ασφαλείας, ώστε πρόσωπα που έχουν καταδικαστεί για τη διεύθυνση ή για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση να μην μπορούν να επανεμφανίζονται στην πολιτική σκηνή, είτε άμεσα είτε μέσω παρένθετων σχημάτων ή εικονικών ηγεσιών. Οι διατάξεις αυτές αποτελούν αναγκαία θεσμική θωράκιση της δημοκρατικής λειτουργίας και της κοινωνικής ειρήνης απέναντι σε όσους επιχείρησαν να τη μετατρέψουν σε όχημα βίας, εκφοβισμού και υπονόμευσης των θεσμών.

Ο κ. Κασιδιάρης έχει καταδικαστεί για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης και η πολιτική του διαδρομή έχει ταυτιστεί με πρακτικές που στρέφονται ευθέως κατά των θεμελιωδών αρχών του κοινοβουλευτισμού και της δημοκρατικής ομαλότητας. Η επιδίωξη επανεμφάνισής του στην πολιτική ζωή αποτελεί μια νέα απόπειρα παράκαμψης των θεσμικών περιορισμών που η ίδια η Δημοκρατία έχει θέσει για την προστασία της.

Το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής θα συνεχίσει να αξιοποιεί κάθε νομικό και κοινοβουλευτικό μέσο για να προστατεύσει το δημοκρατικό πολίτευμα από την επάνοδο καταδικασμένων εγκληματιών στον πυρήνα της πολιτικής ζωής, όπως έχει πράξει επανειλημμένα έως τώρα. Η Δημοκρατία δεν μπορεί και δεν πρέπει να είναι αφελής ή ουδέτερη απέναντι σε όσους επιχείρησαν να τη χρησιμοποιήσουν για να την υπονομεύσουν και να την καταλύσουν».

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Φόβοι, μύθοι και αντιφάσεις για το Μεταναστευτικό
Γιώργος Ραυτόπουλος

Φόβοι, μύθοι και αντιφάσεις για το Μεταναστευτικό

Χριστοδουλάκης: «Δεν θα παίξουμε παιχνίδια» – Εξώδικο στη «Δημοκρατία»
Πολιτική

Χριστοδουλάκης: «Δεν θα παίξουμε παιχνίδια» – Εξώδικο στη «Δημοκρατία»

«Πόλεμος» ΠΑΣΟΚ-Τσίπρα με φόντο τη χρηματοδότηση του νέου κόμματος
Ανεμοδείκτης

«Πόλεμος» ΠΑΣΟΚ-Τσίπρα με φόντο τη χρηματοδότηση του νέου κόμματος

Φαραντούρης: «Χαστούκι» Κομισιόν στην Τουρκία για τον αποκλεισμό Κύπρου από την COP31
Πολιτική

Φαραντούρης: «Χαστούκι» Κομισιόν στην Τουρκία για τον αποκλεισμό Κύπρου από την COP31

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ακίνητα
13/08/2026 - 12:03

Φοιτητική στέγη: «Πακέτο» άνω του €1 δισ. για εστίες και επιδόματα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
13/08/2026 - 11:51

Γάλλιο: Το ελληνικό «όπλο» της Metlen στον τεχνολογικό πόλεμο Δύσης-Κίνας

Αυτοδιοίκηση
13/08/2026 - 11:39

Δήμος Αθηναίων: H μάχη κατά του «Κινέζικου σκαθαριού» που πλήττει τις μουριές

Σχόλια Αγοράς
13/08/2026 - 11:18

Χρηματιστήριο: Στο επίκεντρο η ΜΟΗ μετά την ένταξή της στον MSCI Greece Standard

Ειδήσεις
13/08/2026 - 11:12

Τραγωδία στην Κίμωλο: Στο μικροσκόπιο η ηλεκτρολογική εγκατάσταση μετά τον θάνατο του 17χρονου

Χρηματιστήρια
13/08/2026 - 10:44

Kospi: Από το sell-off σε νέο bull market – Πόσο θα κρατήσει το ράλι της Νότιας Κορέας;

Ειδήσεις
13/08/2026 - 10:30

Γερμανία: Φορολογική μεταρρύθμιση χωρίς αναπτυξιακή ανάσα – «Δεν φέρνει πραγματική ελάφρυνση»

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
13/08/2026 - 10:23

GSI: Κατατέθηκε στις ρυθμιστικές αρχές Κύπρου-Ισραήλ το αίτημα επένδυσης από τον ΑΔΜΗΕ

Ειδήσεις
13/08/2026 - 10:10

Κολομβία: Μάχη με τον χρόνο στα συντρίμμια του φονικού σεισμού

Ειδήσεις
13/08/2026 - 10:00

Σε ύψιστο συναγερμό η χώρα για εκδήλωση πυρκαγιών – Ποιες περιοχές βρίσκονται στο «κόκκινο»

Αναλύσεις
13/08/2026 - 09:48

Χρηματιστήριο: Ανοικτά όλα τα ενδεχόμενα για την κατεύθυνση του ΓΔ

Αναλύσεις
13/08/2026 - 09:27

Jumbo: Νέα τιμή-στόχος στα €31,30 από τη NBG Securities

Ειδήσεις
13/08/2026 - 09:04

Μετανάστευση: Λιγότεροι φτάνουν στην Ευρώπη, περισσότεροι χάνονται στη διαδρομή

Αναλύσεις
13/08/2026 - 08:47

Motor Oil: Εντάσσεται στον MSCI Greece Standard Index – Στις 10 οι ελληνικές μετοχές

Εργασιακά
13/08/2026 - 08:40

Πότε πληρώνονται οι συντάξεις Σεπτεμβρίου – Οι ημερομηνίες για όλα τα Ταμεία

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
13/08/2026 - 08:27

Ανδρέας Μεταξάς: Το «πάντρεμα» παραγωγής και πολιτισμού δείχνει τον δρόμο για τον τουρισμό του αύριο

Ακίνητα
13/08/2026 - 08:15

Η αγορά κατοικίας γίνεται πιο επιλεκτική – Τι αναζητούν οι αγοραστές και πού κρίνεται μια πώληση

Ναυτιλία
13/08/2026 - 08:03

Στενά του Ορμούζ: Στα χαμηλότερα επίπεδα από τον Μάιο η ναυσιπλοΐα

Γιώργος Ραυτόπουλος
13/08/2026 - 08:00

Φόβοι, μύθοι και αντιφάσεις για το Μεταναστευτικό

Επιχειρήσεις
13/08/2026 - 07:49

Τεχνολογικοι κολοσσοί λένε ότι τεχνητή νοημοσύνη σημαίνει λιγότερη δουλειά - όμως οι εργαζόμενοί τους δουλεύουν έως και 90 ώρες την εβδομάδα

Ειδήσεις
12/08/2026 - 23:37

Μαγικές εικόνες από την ηλιακή έκλειψη σε Ισπανία και Ισλανδία

Χρηματιστήρια
12/08/2026 - 23:19

Wall Street: Άνοδος για S&P 500 και Nasdaq μετά τα στοιχεία για τον πληθωρισμό – Ράλι για τις μετοχές ΤΝ

Ειδήσεις
12/08/2026 - 23:04

«Ανακατάταξη» στον Λευκό Οίκο: Αποχωρεί η εκπρόσωπος Τύπου Καρολάιν Λίβιτ

Ειδήσεις
12/08/2026 - 23:00

ΟΦΗ: Δεύτερος τίτλος σε λίγους μήνες, νέα μεγάλη έκπληξη κόντρα στην ΑΕΚ

Υγεία
12/08/2026 - 22:30

Ελπίδες για την ανδρική υπογονιμότητα: Τεχνητή νοημοσύνη εντοπίζει σπερματοζωάρια που ήταν «αόρατα» για τους γιατρούς

Πολιτική
12/08/2026 - 22:00

Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς σε Αττική, Βοιωτία, Εύβοια, Αργολίδα και Λέσβο – Σε επιφυλακή ο κρατικός μηχανισμός

Ειδήσεις
12/08/2026 - 21:53

«Ασημένιος» στην Ευρώπη ο Απόστολος Σίσκος – Έγραψε ιστορία με νέο πανελλήνιο ρεκόρ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
12/08/2026 - 21:45

Στήριξη από το Κογκρέσο στον GSI – Η Ελλάδα ως ενεργειακή πύλη προς την Ανατολική Μεσόγειο

Υγεία
12/08/2026 - 21:30

373 άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους κάθε χρόνο στις ελληνικές θάλασσες: Οι 14 κανόνες που μπορούν να σώσουν ζωές

Χρηματιστήρια
12/08/2026 - 21:00

Ευρωαγορές: Διορθωτικές κινήσεις μετά τα ιστορικά υψηλά

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ