ΠΑΣΟΚ: Ευθεία πρόκληση προς το κράτος δικαίου η ανακοίνωση Κασιδιάρη για νέο κομματικό φορέα

Η ανακοίνωση του Ηλία Κασιδιάρη περί επανόδου στην πολιτική ζωή μέσω νέου κομματικού φορέα συνιστά ευθεία πρόκληση προς το κράτος δικαίου και τη δημοκρατική τάξη της χώρας, αναφέρει σε ανακοίνωση του ο Τομέας Θεσμών και Διαφάνειας του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ μετά τη δήλωση του μέσα από τις φυλακές.

Εχθές, ο Ηλίας Κασιδιάρης με ένα «μανιφέστο» μέσα από τις φυλακές που εκτίει την ποινή του δήλωσε πως σκοπεύει να επιστρέψει άμεσα στην πολιτική ζωή της χώρας μόλις αποφυλακιστεί, τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι «μόλις πατήσω, μόνο το ένα πόδι, έξω από τη φυλακή θα είναι να επανέλθω στο επίκεντρο της πολιτικής ζωής της Ελλάδας».

Όπως τονίζει, σήμερα 8/5, με ανακοίνωση του το ΠΑΣΟΚ: «Η ελληνική έννομη τάξη προβλέπει συγκεκριμένες νομικές δικλείδες ασφαλείας, ώστε πρόσωπα που έχουν καταδικαστεί για τη διεύθυνση ή για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση να μην μπορούν να επανεμφανίζονται στην πολιτική σκηνή, είτε άμεσα είτε μέσω παρένθετων σχημάτων ή εικονικών ηγεσιών. Οι διατάξεις αυτές αποτελούν αναγκαία θεσμική θωράκιση της δημοκρατικής λειτουργίας και της κοινωνικής ειρήνης απέναντι σε όσους επιχείρησαν να τη μετατρέψουν σε όχημα βίας, εκφοβισμού και υπονόμευσης των θεσμών.

Ο κ. Κασιδιάρης έχει καταδικαστεί για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης και η πολιτική του διαδρομή έχει ταυτιστεί με πρακτικές που στρέφονται ευθέως κατά των θεμελιωδών αρχών του κοινοβουλευτισμού και της δημοκρατικής ομαλότητας. Η επιδίωξη επανεμφάνισής του στην πολιτική ζωή αποτελεί μια νέα απόπειρα παράκαμψης των θεσμικών περιορισμών που η ίδια η Δημοκρατία έχει θέσει για την προστασία της.

Το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής θα συνεχίσει να αξιοποιεί κάθε νομικό και κοινοβουλευτικό μέσο για να προστατεύσει το δημοκρατικό πολίτευμα από την επάνοδο καταδικασμένων εγκληματιών στον πυρήνα της πολιτικής ζωής, όπως έχει πράξει επανειλημμένα έως τώρα. Η Δημοκρατία δεν μπορεί και δεν πρέπει να είναι αφελής ή ουδέτερη απέναντι σε όσους επιχείρησαν να τη χρησιμοποιήσουν για να την υπονομεύσουν και να την καταλύσουν».