ΕΛΑΣ: Προσοχή σε παραπλανητικά SMS για δήθεν κλήσεις της Τροχαίας

Η Ελληνική Αστυνομία προειδοποιεί για παραπλανητικά SMS και συνδέσμους που κυκλοφορούν το τελευταίο διάστημα και δήθεν προέρχονται από κρατικές υπηρεσίες, ζητώντας πληρωμή για τροχαίες παραβάσεις ή πρόστιμα.

Τα μηνύματα αυτά εμφανίζονται ως επίσημες ειδοποιήσεις, όμως στην πραγματικότητα αποτελούν απόπειρες εξαπάτησης των πολιτών, προειδοποιεί η ΕΛΑΣ στη σχετική της ανακοίνωση.

Οι αρχές συνιστούν ιδιαίτερη προσοχή και τονίζουν ότι δεν πρέπει να γίνεται καμία ενέργεια όπως το άνοιγμα ύποπτων συνδέσμων ή η εισαγωγή προσωπικών στοιχείων, τραπεζικών κωδικών ή στοιχείων καρτών σε τέτοιες σελίδες.

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι δεν πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη μηνύματα που ασκούν πίεση για άμεση πληρωμή ή απειλούν με πρόστιμα και προσαυξήσεις, καθώς πρόκειται για χαρακτηριστικά γνωστά σε περιστατικά ηλεκτρονικής απάτης.