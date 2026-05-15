Απάτη - μαμούθ στη Θεσσαλονίκη: Άρπαξαν πάνω από 150.000 ευρώ από πολίτες παριστάνοντας λογιστές και υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ

Με λεία που εκτιμάται ότι ξεπερνά τις 150.000 ευρώ έδρασαν επιτήδειοι στην ανατολική Θεσσαλονίκη, εξαπατώντας πολίτες προσποιούμενοι κατά περίπτωση ασφαλιστές, λογιστές ή υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ.

Αναλυτικά, η υπόθεση εξιχνιάστηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαριλάου - Αναλήψεως, οι οποίοι διερεύνησαν τρεις διαφορετικές περιπτώσεις απάτης που σημειώθηκαν το Φεβρουάριο και το Μάρτιο του 2026.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ως εμπλεκόμενοι ταυτοποιήθηκαν δύο άνδρες ηλικίας 23 και 56 ετών, καθώς και μία 33χρονη γυναίκα, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε σχετική δικογραφία.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, οι δράστες χρησιμοποιούσαν διαφορετικά προσχήματα προκειμένου να κερδίσουν την εμπιστοσύνη των θυμάτων τους, εμφανιζόμενοι με ψευδείς επαγγελματικές ιδιότητες.

Με αυτόν τον τρόπο κατάφεραν να αποσπάσουν συνολικά 8.220 ευρώ σε μετρητά, 10.000 δολάρια ΗΠΑ, τρεις χρυσές λίρες, καθώς και χρυσαφικά και κοσμήματα, η αξία των οποίων υπολογίζεται στις 130.000 ευρώ.