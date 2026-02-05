Ελευθέριος Βενιζέλος: Σύλληψη μέλους διεθνούς σπείρας για εισαγωγή 32 κιλών κάνναβης
16:04 - 05 Φεβ 2026

Reporter.gr Newsroom
Στη σύλληψη ενός 45χρονου αλλοδαπού, μέλους διεθνικής εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν στην εισαγωγή κάνναβης τύπου skunk στη χώρα μας μέσω αεροπορικών μεταφορών, προχώρησαν το απόγευμα της Τετάρτης (4/2) αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., η σύλληψη πραγματοποιήθηκε έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών, ενδελεχή ανάλυση και διασταύρωση στοιχείων, καθώς και διαδικασία δημιουργίας προφίλ (profiling), που οδήγησαν στον εντοπισμό του κατηγορούμενου αμέσως μετά την άφιξή του στην Ελλάδα από περιοχή της Ταϊλάνδης.

Κατά τον έλεγχο της αποσκευής του στον χώρο αφίξεων, οι αστυνομικοί εντόπισαν 31 νάιλον συσκευασίες που περιείχαν συνολικά 32 κιλά και 600 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας.

Παράλληλα, κατασχέθηκε μία συσκευή κινητής τηλεφωνίας, ενώ ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής Αρχής.

