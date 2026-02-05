Η ΕΜΑ ΑΕ τιμήθηκε με το Βραβείο «Ανδρέας Γιαννόπουλος» από «Το Χαμόγελο του Παιδιού»
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
15:59 - 05 Φεβ 2026

Η ΕΜΑ ΑΕ τιμήθηκε με το Βραβείο «Ανδρέας Γιαννόπουλος» από «Το Χαμόγελο του Παιδιού»

Νίκος Λιβανός
 Με ιδιαίτερη τιμή και υπερηφάνεια, η EMA ΑΕ βραβεύθηκε στις 19 Ιανουαρίου 2026 από τον Οργανισμό «Το Χαμόγελο του Παιδιού», με το Βραβείο «Ανδρέας Γιαννόπουλος», στο πλαίσιο εκδήλωσης αφιερωμένης στους υποστηρικτές και συνοδοιπόρους του Οργανισμού, που πραγματοποιήθηκε με αφορμή τον εορτασμό των 30 ετών συνεχούς δράσης και κοινωνικής προσφοράς του.

Το βραβείο παρέλαβε ο κ. Γιώργος Μπουλούκος, Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΜΑ ΑΕ, από τον Πρόεδρο του Οργανισμού, κ. Κώστα Γιαννόπουλο.

Από το 2012 έως σήμερα, η ΕΜΑ ΑΕ στηρίζει διαχρονικά και έμπρακτα «Το Χαμόγελο του Παιδιού», καλύπτοντας δωρεάν τις ανάγκες των 150 οχημάτων του Οργανισμού με ελαστικά του Group Continental, συμβάλλοντας στην ασφαλή μετακίνηση παιδιών και εργαζομένων. Παράλληλα, από το 2019, υλοποιεί δράσεις κυκλοφοριακής αγωγής και οδικής ασφάλειας για παιδιά και εφήβους του Οργανισμού σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, ενώ το 2020 προσέφερε tablets στα παιδιά του Οργανισμού, ενισχύοντας την πρόσβασή τους στην εκπαίδευση.

Η συγκεκριμένη βράβευση αποτελεί για την ΕΜΑ ΑΕ μια ουσιαστική αναγνώριση της διαχρονικής της συνεισφοράς, αλλά κυρίως μια υπενθύμιση της ευθύνης της απέναντι στην κοινωνία και τα παιδιά που έχουν ανάγκη.

0 κ. Γιώργος Μπουλούκος, Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΜΑ ΑΕ, δήλωσε σχετικά: «Η σημερινή βράβευση αποτελεί για εμάς ιδιαίτερη τιμή και βαθιά ευθύνη. Στην ΕΜΑ ΑΕ πιστεύουμε ότι η οδική ασφάλεια, η φροντίδα και η πρόληψη ξεκινούν πάντα από τα παιδιά και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της κοινωνικής μας ευθύνης και συνεισφοράς. Το έργο του “Χαμόγελου του Παιδιού”μας εμπνέει διαχρονικά και για το λόγο αυτό δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε να στεκόμαστε σταθερά δίπλα του, με πράξεις και όχι με λόγια. Εκ μέρους της ομάδας της ΕΜΑ ευχαριστούμε τον Οργανισμό από καρδιάς για την εμπιστοσύνη να συμμετέχουμε στο έργο του αλλά και για αυτή την βράβευση

