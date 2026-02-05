Σουδάν: Σε επίπεδα λιμού ο οξύς υποσιτισμός σε δύο ακόμη περιοχές του Βόρειου Νταρφούρ

Το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Κατάταξης Επισιτιστικής Ασφάλειας (IPC), που υποστηρίζεται από τον ΟΗΕ, διαπίστωσε ότι τα κατώφλια λιμού για τον οξύ υποσιτισμό έχουν ξεπεραστεί τόσο στο Ουμ Μπάρου –όπου το ποσοστό παιδιών κάτω των πέντε ετών με οξύ υποσιτισμό ήταν σχεδόν διπλάσιο από το όριο που ορίζεται για λιμό– όσο και στο Κερνόι.

Η προειδοποίηση του IPC δεν συνιστά επίσημη κήρυξη λιμού, ωστόσο υπογραμμίζει τα ιδιαίτερα ανησυχητικά επίπεδα πείνας, βάσει των πιο πρόσφατων διαθέσιμων δεδομένων.

Οι δύο αυτές κοινότητες, που βρίσκονται κοντά στα σύνορα με το Τσαντ, έχουν δεχθεί μέρος από τις δεκάδες χιλιάδες ανθρώπων που εγκατέλειψαν την περιοχή Ελ-Φάσερ στα τέλη του περασμένου έτους, όταν αυτή πέρασε στον έλεγχο των Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ). Την ίδια περίοδο, τόσο στο Κερνόι όσο και στο Ουμ Μπάρου ξέσπασαν συγκρούσεις, καθώς οι ΔΤΥ επιχείρησαν να εδραιώσουν την κυριαρχία τους.

Ο εμφύλιος πόλεμος, που μαίνεται εδώ και σχεδόν τρία χρόνια μεταξύ των ΔΤΥ και του σουδανικού στρατού, έχει οδηγήσει σε εκτεταμένη επισιτιστική κρίση. Τον Νοέμβριο, το IPC επιβεβαίωσε για πρώτη φορά συνθήκες λιμού στην Ελ-Φάσερ, καθώς και στο Καντούγκλι.

Τα περιστατικά οξέος υποσιτισμού στη χώρα αυξάνονται διαρκώς, με τις εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για περίπου 4,2 εκατομμύρια περιπτώσεις, έναντι 3,7 εκατομμυρίων το 2025, σύμφωνα με το IPC.

Παράλληλα, η περιορισμένη πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες υγείας σε ολόκληρο το Βόρειο Νταρφούρ έχει επιδεινώσει την κατάσταση. Στο Κερνόι, μόλις το 25% των παιδιών που πάσχουν από Σοβαρό Οξύ Υποσιτισμό έχουν ενταχθεί σε θεραπευτικά προγράμματα. Στην ευρύτερη περιοχή του Κορντοφάν, η συνεχιζόμενη σύγκρουση έχει προκαλέσει σοβαρές διαταραχές τόσο στην παραγωγή τροφίμων όσο και στις εφοδιαστικές αλυσίδες, όπως επισημαίνει το IPC.