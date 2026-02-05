15:59 - 05 Φεβ 2026

Ξεκίνησε η ανακαίνιση του Ολυμπιακού Κωπηλατοδρομίου Σχοινιά – Στόχος η διοργάνωση αγώνων φέτος

Reporter.gr Newsroom
Ξεκίνησαν οι εργασίες ανακαίνισης στο Ολυμπιακό Κωπηλατοδρόμιο του Σχοινιά, για πρώτη φορά μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004, με στόχο η εγκατάσταση να καταστεί και πάλι λειτουργική και να φιλοξενήσει διεθνείς αγώνες κωπηλασίας και κανόε-καγιάκ εντός του 2026.

Όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, Ισίδωρος Κούβελος, η παρέμβαση κατέστη εφικτή μέσω ιδιωτικής χορηγίας, σε μια προσπάθεια να σωθεί ένας εμβληματικός αθλητικός χώρος που είχε οδηγηθεί στα όρια του οριστικού κλεισίματος λόγω πολυετούς εγκατάλειψης.

Πιο αναλυτικά, ο κ. Κούβελος είπε: «Το Κωπηλατοδρόμιο αποτελεί περιουσία του ελληνικού λαού και κατασκευάστηκε για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2028. Είναι ένα από τα ωραιότερα κωπηλατοδρόμια της Ευρώπης και δυστυχώς εγκαταλείφθηκε, με αποτέλεσμα ο αγωνιστικός στίβος να πηγαίνει προς οριστικό κλείσιμο. Κινητοποιηθήκαμε άμεσα, παρότι δεν είναι δουλειά της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής καθώς οι αθλητικές εγκαταστάσεις ανήκουν στην Πολιτείας και βρήκαμε λύση με χορηγό που θα καλύψει όλες τις εργασίες. Σήμερα ξεκίνησαν τα έργα και είμαι ιδιαίτερα συγκινημένος. Μπήκαν οι μηχανές για την ανακαίνιση του και είναι ό,τι καλύτερο θα μπορούσε να γίνει για τα αθλήματα που φιλοξενούνται στις εγκαταστάσεις του Σχοινιά.»

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής ανέφερε και πόσο καταλυτικό ήταν το χρυσό μετάλλιο του Στέφανου Ντούσκου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλήμα του 2025 για να γίνει η ανακαίνιση. «Βρήκαμε χορηγό για να σώσουμε την περιουσία του ελληνικού κράτους αλλά το Υπερταμείο στο οποίο ανήκει το Κωπηλατοδρόμιο δεν απαντούσε στα αιτήματα μας. Μας βοήθησε λοιπόν το γεγονός ότι εκείνη την εποχή κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ο Στέφανος Ντούσκος. Μιλώντας τότε με τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη του είπα να δει τον αγώνα του Στέφανου στην τηλεόραση. Ο Στέφανος πήρε το χρυσό, ο κ. Χατζηδάκης εντυπωσιάστηκε και αμέσως μίλησε με το Υπερταμείο για να μας δώσει την άδεια για τις εργασίες», κατέληξε ο κ. Κούβελος.

Στην πρώτη φάση θα γίνουν οι εργασίες στον αγωνιστικό στίβο ώστε να μπορεί να φιλοξενήσει ξανά αγώνες κωπηλασίας και κάνοε καγιάκ.

O Πρόεδρος Ισίδωρος Κούβελος είχε και άλλα ευχάριστα νέα για την κωπηλασία, τονίζοντας ότι η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή έχει κλείσει ήδη κωπηλατοδρόμιο στο Σακραμένο προκειμένου να προπονηθούν και να εγκλιματιστούν καλύτερα οι αθλητές της κωπηλατικής ομάδας πριν από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2028.

