ΕΟΦ: Προληπτική ανάκληση παρτίδων γάλακτος της Nestle λόγω τοξίνης
18:08 - 05 Φεβ 2026

ΕΟΦ: Προληπτική ανάκληση παρτίδων γάλακτος της Nestle λόγω τοξίνης

Reporter.gr Newsroom
Ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ) ανακοίνωσε την Πέμπτη (5/2)την ανάκληση ορισμένων παρτίδων βρεφικού γάλακτος της Nestlé, καλώντας τους καταναλωτές που έχουν προμηθευτεί προϊόντα από τις συγκεκριμένες παρτίδες να μην τα χρησιμοποιήσουν.

Η απόφαση για την ανάκληση εκδόθηκε κατόπιν ενημέρωσης από την εταιρεία Nestlé, μετά τις πρόσφατες αλλαγές στη μεθοδολογία ανάλυσης για την τοξίνη cereulide και τη θέσπιση νέου ορίου ανίχνευσης από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας Τροφίμων (EFSA). Αρχικά, οι παρτίδες αυτές είχαν αξιολογηθεί και πληρούσαν τις προδιαγραφές για διάθεση στην αγορά.

Η ανάκληση πραγματοποιείται προληπτικά, με στόχο την ενίσχυση της εθελοντικής διαδικασίας από την παραγωγό εταιρεία, και εκτείνεται έως το επίπεδο του καταναλωτή. Οι καταναλωτές που έχουν προμηθευτεί τα προϊόντα καλούνται να τα επιστρέψουν στο κατάστημα από το οποίο τα αγόρασαν, ακολουθώντας τις οδηγίες της εταιρείας για αντικατάσταση.

Οι εταιρείες που διαθέτουν τα προϊόντα στην ελληνική αγορά οφείλουν να επικοινωνήσουν άμεσα με τους πελάτες τους για την επιστροφή των προϊόντων σε εύλογο χρονικό διάστημα. Τα σχετικά παραστατικά θα διατηρούνται για τουλάχιστον πέντε (5) έτη και θα τίθενται στη διάθεση του ΕΟΦ σε περίπτωση ελέγχου.

Τα προϊόντα είναι τα ακόλουθα:

nun ce84c

Τελευταία τροποποίηση στις 05/02/2026 - 18:17
