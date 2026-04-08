ΕΟΦ: Ανάκληση βρεφικού γάλακτος λόγω επικίνδυνης τοξίνης

Ο ΕΟΦ αποφάσισε την ανάκληση της παρτίδας 111572333 του βρεφικού γάλακτος ALMIRON PROFUTURA 1, με ημερομηνία λήξης 5/11/2027, έπειτα από ενημέρωση της εταιρείας NUMIL HELLAS ΑΕ.

Σημειώνεται ότι η σχετική απόφαση λήφθηκε λόγω υπέρβασης του ορίου της τοξίνης cereulide σε σχέση με τα όρια που έχει καθορίσει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Αξιολόγησης Τροφίμων (EFSA), όπως προέκυψε από εργαστηριακή ανάλυση.

Η ανάκληση εκδίδεται προληπτικά, με στόχο την υποστήριξη της εθελοντικής ανάκλησης από την παραγωγό εταιρεία, και επεκτείνεται μέχρι το επίπεδο του καταναλωτή. Οι καταναλωτές καλούνται να μη χρησιμοποιήσουν το προϊόν και να το επιστρέψουν στο σημείο αγοράς, ακολουθώντας τις οδηγίες της εταιρείας για την αντικατάστασή του.

Η εταιρεία που είναι υπεύθυνη για την κυκλοφορία του προϊόντος στην ελληνική αγορά οφείλει να επικοινωνήσει άμεσα με τους διανομείς και τα σημεία πώλησης, ώστε τα προϊόντα να επιστραφούν εντός εύλογου χρονικού διαστήματος.

Τα σχετικά παραστατικά τηρούνται για τουλάχιστον πέντε (5) έτη και θα πρέπει να τίθενται στη διάθεση του ΕΟΦ σε περίπτωση που ζητηθούν.