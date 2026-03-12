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Στην ανάκληση τριών φαρμάκων προχώρησε ο ΕΟΦ
Υγεία
20:19 - 12 Μαρ 2026

Στην ανάκληση τριών φαρμάκων προχώρησε ο ΕΟΦ

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Τρία φάρμακα ανακάλεσε σήμερα (12/03) ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων, ζητώντας την άμεση απόσυρσή τους από την αγορά.

Πιο αναλυτικά, πρόκειται για τα:

  • Flagyl 500 mg/cap, με ημερομηνία λήξης 10/2028, δεδομένου ότι ανιχνεύτηκε ξένο σώμα σε μια συσκευασία αυτού.
  • Rivaroxaban Tablets 20mg, παρτίδας τελικού προϊόντος 8211799 με ημερομηνία λήξης 06/2028, λόγω διαπίστωσης εκτός προδιαγραφών αποτέλεσμα ως προς τον έλεγχο των προσμίξεων.
  • SULBENIN F.C. TAB 5MG/TAB (BTx28 tabs), λόγω λανθασμένης καταχώρησης ημερομηνίας λήξης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΟΦ. Τονίζεται ότι η εν λόγω παρτίδα δεν φέρει κανένα ποιοτικό πρόβλημα.
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