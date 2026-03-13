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ΕΦΕΤ: Ανακαλεί συσκευή παρασκευής βρεφικού γάλακτος
ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
16:27 - 13 Μαρ 2026

ΕΦΕΤ: Ανακαλεί συσκευή παρασκευής βρεφικού γάλακτος

Reporter.gr Newsroom
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Ο ΕΦΕΤ, και συγκεκριμένα η Περιφερειακή Διεύθυνση Αττικής, ενημερώθηκε από την εταιρεία «BRETON» για την προληπτική ανάκληση της συσκευής παρασκευής γάλακτος MILKEO PLUS, κατόπιν ενημέρωσης από τον κατασκευαστικό οίκο του εξωτερικού ΒΕΑΒΑ.

Ο λόγος της προληπτικής ανάκλησης αφορά μη συμμόρφωση στο λογισμικό της συσκευής, η οποία ενδέχεται να οδηγήσει σε λανθασμένη ρύθμιση της ποσότητας σκόνης γάλακτος που διανέμεται. Το προϊόν διατίθεται κυρίως μέσω των καταστημάτων Lapin House.

Αναλυτικές οδηγίες σχετικά με τα serial numbers των συσκευών που αφορά η ανάκληση, καθώς και για τον τρόπο επιστροφής του προϊόντος στο κατάστημα, έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα: https://www.lapinkids.com/el/anaklisi-enimerosi-asfaleias-proionton

Οι καταναλωτές που έχουν προμηθευτεί τη συσκευή MILKEO PLUS (φωτογραφίες παρατίθενται κατωτέρω) καλούνται να ελέγξουν, σύμφωνα με τις οδηγίες που παρουσιάζονται στην ανωτέρω ιστοσελίδα, εάν το προϊόν τους εμπίπτει στην ανάκληση.

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