Μητσοτάκης στο Foreign Policy: Δε διαβλέπω λόγο κλιμάκωσης της έντασης με την Τουρκία

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στις πρόσφατες διεθνείς εξελίξεις, καθώς και στην προγραμματισμένη συνάντησή του με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, κατά τη διάρκεια συζήτησης με τον αρχισυντάκτη του περιοδικού «Foreign Policy», Ravi Agrawal.

Σχετικά με τα ελληνοτουρκικά και την επικείμενη συνάντηση της 11ης Φεβρουαρίου στην Άγκυρα, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι στόχος είναι «μια εποικοδομητική συζήτηση και μια ειλικρινής σχέση». Πρόσθεσε ότι «προσωπικά θα πάω στην Άγκυρα με ξεκάθαρα σημεία», επαναλαμβάνοντας ότι «η μόνη διαφορά που έχουμε με την Τουρκία αφορά τον καθορισμό της ΑΟΖ και της υφαλοκρηπίδας».

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι δεν διαβλέπει λόγο για κλιμάκωση της έντασης με την Άγκυρα, σημειώνοντας ότι «ως εκλεγμένοι ηγέτες, έχουμε να αντιμετωπίσουμε αρκετά προβλήματα στην περιοχή και δεν χρειάζεται να δημιουργούμε νέα».

Παράλληλα, επισήμανε ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε πολύ ισχυρότερη θέση σε σύγκριση με πέντε χρόνια πριν, λόγω της σημαντικής ενίσχυσης των Ενόπλων Δυνάμεων της χώρας.