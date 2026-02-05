Ημερήσιες ζημιές 12% για το Bitcoin – Πώς εξηγείται η νέα ελεύθερη πτώση
23:17 - 05 Φεβ 2026

Ημερήσιες ζημιές 12% για το Bitcoin – Πώς εξηγείται η νέα ελεύθερη πτώση

Reporter.gr Newsroom
Το Bitcoin συνεχίζει την απότομη πτώση του και βρίσκεται πλέον στη ζώνη των 63.000 δολαρίων, καταγράφοντας τη χαμηλότερη τιμή του από τον Νοέμβριο του 2024 και εντείνοντας τις ανησυχίες γύρω από τον ρόλο του ως «ψηφιακός χρυσός». Η πτώση αυτή έρχεται σε μια περίοδο που η εμπιστοσύνη των επενδυτών στα κρυπτονομίσματα δείχνει να κλονίζεται σοβαρά.

Σε αυτό το πλαίσιο, το βράδυ της Πέμπτης (5/2) το Bitcoin σημειώνει ηχηρές απώλειες της τάξης του 12,49% στα 63,551,59 δολάρια σε ημερήσια βάση.

Το μεγαλύτερο κρυπτονόμισμα του κόσμου έχει χάσει σχεδόν 29% της αξίας του τον τελευταίο χρόνο και βρίσκεται πλέον πάνω από 45% χαμηλότερα από το ιστορικό υψηλό του, που είχε καταγραφεί στις αρχές Οκτωβρίου, λίγο πάνω από τα 126.000 δολάρια. Μόνο την τελευταία εβδομάδα, το Bitcoin έχει υποχωρήσει περίπου 17%, οδεύοντας προς τη χειρότερη εβδομαδιαία επίδοσή του από το 2022.

Τι άλλαξε στο αφήγημα του Bitcoin

Για χρόνια, το Bitcoin προωθήθηκε ως αντιστάθμισμα στον πληθωρισμό, ως ασφαλές καταφύγιο σε περιόδους γεωπολιτικής αβεβαιότητας και ως εναλλακτική στα παραδοσιακά νομίσματα. Στην πράξη, όμως, η συμπεριφορά του τελευταία θυμίζει περισσότερο μετοχή υψηλού ρίσκου παρά «ασφαλές λιμάνι».

Αναλυτές επισημαίνουν ότι το Bitcoin κινείται πλέον σχεδόν παράλληλα με τις αγορές μετοχών, ιδιαίτερα τις τεχνολογικές, και όχι αντίθετα, όπως θα περίμενε κανείς από ένα asset τύπου χρυσού. Ενδεικτικό είναι ότι την ώρα που το Bitcoin υποχωρεί, ο χρυσός έχει ενισχυθεί περίπου 69% στο ίδιο χρονικό διάστημα.

Ρόλος-κλειδί τα θεσμικά χαρτοφυλάκια

Ένας ακόμη κρίσιμος παράγοντας είναι η στάση των θεσμικών επενδυτών. Ενώ στο παρελθόν είχαν στηρίξει την άνοδο του Bitcoin, πλέον φαίνεται να αποσύρονται. Σύμφωνα με την CryptoQuant, τα αμερικανικά ETFs Bitcoin, που πέρυσι αγόραζαν μαζικά, το 2026 είναι καθαροί πωλητές.

Παράλληλα, το Bitcoin έσπασε για πρώτη φορά από το 2022 τον κινητό μέσο όρο των 365 ημερών — ένα τεχνικό σήμα που συχνά ερμηνεύεται ως ένδειξη μακροπρόθεσμης καθοδικής τάσης.

Τι να περιμένουμε από εδώ και πέρα

Πολλοί αναλυτές θεωρούν το επίπεδο των 70.000 δολαρίων ως κρίσιμο ψυχολογικό όριο. Η καθοδική διάσπασή του αυξάνει τις πιθανότητες περαιτέρω πτώσης προς τη ζώνη των 60.000–65.000 δολαρίων. Οι αναγκαστικές ρευστοποιήσεις θέσεων (liquidations), που ξεπέρασαν τα 2 δισ. δολάρια αυτή την εβδομάδα, επιτείνουν τη μεταβλητότητα.

Με απλά λόγια, το Bitcoin δεν κινείται πλέον με βάση τον ενθουσιασμό και το αφήγημα, αλλά κυρίως από τη ρευστότητα και τις ροές κεφαλαίων. Και αυτό το περιβάλλον παραμένει ιδιαίτερα ασταθές.

Τελευταία τροποποίηση στις 05/02/2026 - 23:31
