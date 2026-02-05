ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Χίος: Δεκάδες τραυματίες και παιδιά σε κρίσιμη κατάσταση μετά την τραγωδία στη θάλασσα
Ειδήσεις
22:00 - 05 Φεβ 2026

Χίος: Δεκάδες τραυματίες και παιδιά σε κρίσιμη κατάσταση μετά την τραγωδία στη θάλασσα

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες του Λιμενικού Σώματος στη θαλάσσια περιοχή της Χίου, μετά την τραγωδία που σημειώθηκε έπειτα από σύγκρουση σκάφους μεταναστών με πλοίο του Λιμενικού, με απολογισμό τουλάχιστον 15 νεκρούς, δεκάδες τραυματίες και μεγάλο αριθμό αγνοουμένων.

Οι επιχειρήσεις εντοπισμού δυσχεραίνονται από τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες, ενώ συγκλονίζει η μαρτυρία πατέρα που αναζητά τον 12χρονο γιο του, ο οποίος αγνοείται από τη στιγμή του δυστυχήματος.

Στο νοσοκομείο της Χίου νοσηλεύονται συνολικά 20 τραυματίες, εκ των οποίων 11 είναι παιδιά. Τρία άτομα νοσηλεύονται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Κρισιμότερη χαρακτηρίζεται η κατάσταση μίας γυναίκας με βαρύτατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, μητέρας του 12χρονου παιδιού που εξακολουθεί να αγνοείται.

Ο φερόμενος ως διακινητής, υπήκοος Μαρόκου, παραμένει νοσηλευόμενος και αναμένεται να οδηγηθεί την Παρασκευή (6/2) ενώπιον του ανακριτή, εντός του νοσοκομείου.

Παράλληλα, κλιμάκιο ιατροδικαστών που μετέβη στο νησί προχώρησε στη διενέργεια νεκροψιών. Σύμφωνα με τα πρώτα ευρήματα, όλες οι σοροί φέρουν βαρύτατες κακώσεις, στοιχείο που καταδεικνύει τη σφοδρότητα της σύγκρουσης.

Οι έρευνες συνεχίζονται, ενώ οι αρχές εξετάζουν όλες τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τραγικό περιστατικό.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dg79a8n9fhdl?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Οι αιχμές Λαβρόφ και η συζήτηση περί ουδετερότητας
Πολιτική

Οι αιχμές Λαβρόφ και η συζήτηση περί ουδετερότητας

Κατρίνης: Απαιτείται άμεση ενημέρωση για τη σύλληψη Έλληνα αξιωματικού για κατηγορία κατασκοπείας
Πολιτική

Κατρίνης: Απαιτείται άμεση ενημέρωση για τη σύλληψη Έλληνα αξιωματικού για κατηγορία κατασκοπείας

Διεθνής Διάκριση για το FIX στον διαγωνισμό «THE PLAN Real Estate Award»
Επιχειρήσεις

Διεθνής Διάκριση για το FIX στον διαγωνισμό «THE PLAN Real Estate Award»

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Άρειος Πάγος: Προανακριτική εξέταση για τη διαρροή βίντεο και σημειωμάτων των δύο κοριτσιών στην Ηλιούπολη
Ειδήσεις

Άρειος Πάγος: Προανακριτική εξέταση για τη διαρροή βίντεο και σημειωμάτων των δύο κοριτσιών στην Ηλιούπολη

Chios Kythira Pass 2026: Από τις 14 μέχρι και τις 18 Μαΐου η υποβολή των αιτήσεων
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Chios Kythira Pass 2026: Από τις 14 μέχρι και τις 18 Μαΐου η υποβολή των αιτήσεων

Συναγερμός στις αρχές ασφαλείας για το πλωτό drone - Πώς και γιατί έφτασε στη Λευκάδα
Ειδήσεις

Συναγερμός στις αρχές ασφαλείας για το πλωτό drone - Πώς και γιατί έφτασε στη Λευκάδα

Τραγωδία στην Εκάλη: 85χρονη ΑμεΑ ανασύρθηκε νεκρή από ασανσέρ
Ειδήσεις

Τραγωδία στην Εκάλη: 85χρονη ΑμεΑ ανασύρθηκε νεκρή από ασανσέρ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
17/05/2026 - 19:38

Συνεδριάζει τη Δευτέρα (18/5) το ΚΥΣΕΑ υπό τον πρωθυπουργό,

Ειδήσεις
17/05/2026 - 19:12

Τραγωδία στη Ρόδο: Δύο νεκρές γυναίκες σε τροχαίο

Ειδήσεις
17/05/2026 - 18:59

Ισραήλ: «Βουτιά» του ΑΕΠ 3,3% στο α’ τρίμηνο εν μέσω πολέμου

Πολιτική
17/05/2026 - 18:45

ΠΑΣΟΚ: «Να δοθούν απαντήσεις» μετά από δημοσίευμα για τον υφυπουργό Εσωτερικών Β. Σπανάκη

Πολιτική
17/05/2026 - 18:22

Χρηστίδης: H κυβέρνηση πετάει στον δρόμο τους εργολαβικούς εργαζόμενους της ΕΥΔΑΠ

Ειδήσεις
17/05/2026 - 17:59

Ουκρανικά πλήγματα σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις κοντά στη Μόσχα – Ζελένσκι: Δικαιολογημένη η επίθεση

Ναυτιλία
17/05/2026 - 17:48

Περσικός Κόλπος: Εκρηκτική άνοδος στα ναύλα και χάος στις μεταφορές

Πολιτική
17/05/2026 - 17:22

Ρουσόπουλος: Τελειώνει η ενδοσκόπηση, αρχίζει η μάχη των εκλογών

Πολιτική
17/05/2026 - 16:47

Μητσοτάκης στο Europe Gulf Forum: Ώρα να ενισχύσουμε τη συνεργασία Ευρώπης και χωρών του Κόλπου

Πολιτική
17/05/2026 - 16:24

ΠΑΣΟΚ κατά Μητσοτάκη: Ο μόνος πρωθυπουργός μεταπολιτευτικά που παρουσιάζει εαυτόν σαν Μεσσία

Magazino
17/05/2026 - 15:58

Eurovision 2026: Ποιες χώρες ψήφισαν τον Akyla – Η αναντιστοιχία μεταξύ Επιτροπών και televoting

Ειδήσεις
17/05/2026 - 15:29

Axios: Ανησυχία στις ΗΠΑ για ενδεχόμενη εισβολή της Κίνας στην Ταϊβάν εντός πενταετίας

Πολιτική
17/05/2026 - 14:59

Πολάκης: Φληναφήματα τα περί μη συμμετοχής μου σε Πολιτική Γραμματεία και Κεντρική Επιτροπή

Ειδήσεις
17/05/2026 - 14:21

Αμπού Ντάμπι: Πυρκαγιά από επίθεση drone κοντά στον πυρηνικό σταθμό Barakah

Πολιτική
17/05/2026 - 14:16

Μητσοτάκης: Εκλογές το 2027 – Οδικός χάρτης για το 2030 και «καρφιά»

Πολιτική
17/05/2026 - 13:59

Έπαινοι Γιούνκερ για Μητσοτάκη: Κυριάκο, είσαι ένας σπουδαίος πρωθυπουργός

Φορολογία
17/05/2026 - 13:36

Εκτόξευση ληξιπρόθεσμων οφειλών – Στο «στόχαστρο» της ΑΑΔΕ οι «συνήθεις» φοροφυγάδες

Πολιτική
17/05/2026 - 13:08

Μέτσολα στο Συνέδριο ΝΔ: Με την Ελλάδα ξανά στην καρδιά της Ευρώπης θα τα καταφέρουμε

Πολιτική
17/05/2026 - 12:50

ΠΑΣΟΚ: Δεν πείθει πλέον κανέναν ο πρωθυπουργός που «θυμώνει και λυπάται»  

Ειδήσεις
17/05/2026 - 12:30

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Γραμμή 2 του Μετρό – Ποιοι σταθμοί κλείνουν νωρίτερα

Ειδήσεις
17/05/2026 - 11:59

Πότε κλείνουν τα σχολεία – Πότε τελειώνουν οι εξετάσεις σε Γυμνάσια και Λύκεια

Ειδήσεις
17/05/2026 - 11:46

Υποθαλάσσια καλώδια: Η νέα «ψηφιακή» πηγή ισχύος του Ιράν στον βυθό του Ορμούζ

Πολιτική
17/05/2026 - 11:29

«Πυρά» ΠΑΣΟΚ κατά Γεωργιάδη για παρακμή και πολιτικές αγυρτίες

Ειδήσεις
17/05/2026 - 11:11

Επιδημία Έμπολα σε Ουγκαντα και Κονγκό: Προειδοποιήσεις ΠΟΥ για κατάσταση έκτακτης ανάγκης στη δημόσια υγεία

Πολιτική
17/05/2026 - 10:59

Το παρασκήνιο της διαγραφής Πολάκη και η επόμενη μέρα για τον ΣΥΡΙΖΑ

Ειδήσεις
17/05/2026 - 10:24

Παλαιό Ψυχικό: Άσκηση ετοιμότητας της ΕΛΑΣ – Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
17/05/2026 - 10:23

100% ηλεκτρικό, 100% GTI: Η Volkswagen παρουσιάζει το νέο ID. Polo GTI

Magazino
17/05/2026 - 10:21

Eurovision: Ποια είναι η 27χρονη Dara από τη Βουλγαρία που κατέκτησε την κορυφή

Πολιτική
17/05/2026 - 10:15

Συνέδριο ΝΔ: Πώς θα ολοκληρωθεί η τρίτη μέρα – Δείτε live τις ομιλίες

Ειδήσεις
17/05/2026 - 10:08

CNN: Η Κούβα σε συναγερμό – Τα «σημάδια» ότι προετοιμάζεται για αμερικανική επίθεση

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ