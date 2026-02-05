Χίος: Δεκάδες τραυματίες και παιδιά σε κρίσιμη κατάσταση μετά την τραγωδία στη θάλασσα

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες του Λιμενικού Σώματος στη θαλάσσια περιοχή της Χίου, μετά την τραγωδία που σημειώθηκε έπειτα από σύγκρουση σκάφους μεταναστών με πλοίο του Λιμενικού, με απολογισμό τουλάχιστον 15 νεκρούς, δεκάδες τραυματίες και μεγάλο αριθμό αγνοουμένων.

Οι επιχειρήσεις εντοπισμού δυσχεραίνονται από τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες, ενώ συγκλονίζει η μαρτυρία πατέρα που αναζητά τον 12χρονο γιο του, ο οποίος αγνοείται από τη στιγμή του δυστυχήματος.

Στο νοσοκομείο της Χίου νοσηλεύονται συνολικά 20 τραυματίες, εκ των οποίων 11 είναι παιδιά. Τρία άτομα νοσηλεύονται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Κρισιμότερη χαρακτηρίζεται η κατάσταση μίας γυναίκας με βαρύτατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, μητέρας του 12χρονου παιδιού που εξακολουθεί να αγνοείται.

Ο φερόμενος ως διακινητής, υπήκοος Μαρόκου, παραμένει νοσηλευόμενος και αναμένεται να οδηγηθεί την Παρασκευή (6/2) ενώπιον του ανακριτή, εντός του νοσοκομείου.

Παράλληλα, κλιμάκιο ιατροδικαστών που μετέβη στο νησί προχώρησε στη διενέργεια νεκροψιών. Σύμφωνα με τα πρώτα ευρήματα, όλες οι σοροί φέρουν βαρύτατες κακώσεις, στοιχείο που καταδεικνύει τη σφοδρότητα της σύγκρουσης.

Οι έρευνες συνεχίζονται, ενώ οι αρχές εξετάζουν όλες τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τραγικό περιστατικό.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dg79a8n9fhdl?integrationId=eexbs1jkg0kofln}