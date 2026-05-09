Συναγερμός στις αρχές ασφαλείας για το πλωτό drone - Πώς και γιατί έφτασε στη Λευκάδα

Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής έχουν τεθεί οι αρμόδιες αρχές μετά τον εντοπισμό πλωτού μη επανδρωμένου σκάφους επιφανείας σε θαλάσσια σπηλιά κοντά στο Ακρωτήριο Δουκάτο, στη Λευκάδα. Το περιστατικό αποκαλύφθηκε έπειτα από τυχαία ανακάλυψη ψαρά, ο οποίος ενημέρωσε άμεσα το Λιμενικό Σώμα, κινητοποιώντας τον επιχειρησιακό μηχανισμό.

Σύμφωνα με πληροφορίες το σκάφος έχει επιβεβαιωθεί πλέον ότι είναι ουκρανικό και έφερε σημαντική ποσότητα εκρηκτικών, η οποία ενδέχεται να προσεγγίζει τα 300 κιλά, στοιχείο που ανεβάζει κατακόρυφα τη σοβαρότητα της υπόθεσης.

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του μέσου παραπέμπουν σε σύγχρονο μη επανδρωμένο πλωτό drone, με δυνατότητα τηλεχειρισμού ή προγραμματισμένης πλοήγησης προς συγκεκριμένο στόχο.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα ενδείξεις, πρόκειται για τύπο που έχει χρησιμοποιηθεί σε επιχειρησιακό περιβάλλον στη Μαύρη Θάλασσα, γεγονός που ενισχύει τα σενάρια για στρατιωτικής προέλευσης τεχνολογία.

Το βασικό ερώτημα που εξετάζεται πλέον δεν αφορά την ταυτότητα του μέσου, αλλά τον τρόπο με τον οποίο κατέληξε σε ελληνικά ύδατα και, μάλιστα, σε σημείο με περιορισμένη πρόσβαση όπως θαλάσσια σπηλιά.

Η εκτίμηση που κερδίζει έδαφος είναι ότι το drone μεταφέρθηκε από μεγαλύτερο σκάφος και στη συνέχεια εγκαταλείφθηκε ή τοποθετήθηκε στο συγκεκριμένο σημείο.

Στο πλαίσιο της έρευνας, οι αρχές αναλύουν δεδομένα θαλάσσιας κυκλοφορίας από συστήματα εντοπισμού, εξετάζοντας κινήσεις πλοίων στην ευρύτερη περιοχή, καθώς και πιθανές διαδρομές σκαφών που δεν εξέπεμπαν σήμα.

Παράλληλα, ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην τεχνική ανάλυση του ίδιου του drone, στα συστήματα πλοήγησης, στις μονάδες επικοινωνίας και στον μηχανισμός πυροδότησης των εκρηκτικών.

Η παρουσία ενός τέτοιου μέσου σε ελληνική παράκτια ζώνη δημιουργεί σαφείς προβληματισμούς ως προς τα επίπεδα επιτήρησης και την επιχειρησιακή ετοιμότητα.

Με δεδομένη την εκτεταμένη ακτογραμμή της χώρας και τη σημασία των λιμενικών και ναυτιλιακών υποδομών, ένα αντίστοιχο σενάριο σε διαφορετικές συνθήκες θα μπορούσε να έχει σοβαρές επιπτώσεις, ιδίως αν το drone κατευθυνόταν προς λιμένα, αγκυροβόλιο ή εμπορικό πλοίο.