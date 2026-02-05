Κατρίνης: Απαιτείται άμεση ενημέρωση για τη σύλληψη Έλληνα αξιωματικού για κατηγορία κατασκοπείας
Πολιτική
20:35 - 05 Φεβ 2026

Reporter.gr Newsroom
«Η σύλληψη Έλληνα αξιωματικού με την κατηγορία της κατασκοπείας υπέρ άλλης χώρας είναι εξαιρετικά σοβαρή και αφορά ευθέως την εθνική ασφάλεια και την εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς,» αναφέρει σε δήλωσή του ο Υπεύθυνος ΚΤΕ Εθνικής Άμυνας του ΠΑΣΟΚ Μιχάλης Κατρίνης.

Αναλυτικότερα:

«Δεν μπορεί ένα τέτοιο ζήτημα να σέρνεται, να διακινούνται φήμες και ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες και να απλώνεται ένα πέπλο σιωπής και συσκότισης. Οι Έλληνες πολίτες δικαιούνται υπεύθυνη, θεσμική και αξιόπιστη ενημέρωση, με σεβασμό τόσο στη σοβαρότητα της υπόθεσης όσο και στις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων υπηρετούν με υψηλό αίσθημα καθήκοντος και ευθύνης απέναντι στην πατρίδα, τιμώντας τον όρκο τους και διασφαλίζοντας διαχρονικά το κύρος και την αξιοπιστία του θεσμού. Μέχρι σήμερα, οι Ένοπλες Δυνάμεις δεν έχουν πληγεί από κρίση εμπιστοσύνης εκ μέρους της κοινωνίας.

Η παρατεταμένη σιωπή, όμως, γύρω από μια τόσο σοβαρή υπόθεση ενέχει τον κίνδυνο να κλονίσει αυτή την εμπιστοσύνη. Και αυτό θα ήταν εξαιρετικά επικίνδυνο, τόσο για τη σχέση πολιτείας και κοινωνίας όσο και για τη θεσμική θωράκιση των Ενόπλων Δυνάμεων.

Το υπουργείο Εθνικής Άμυνας οφείλει να προχωρήσει άμεσα σε ξεκάθαρη ενημέρωση, με υπευθυνότητα και θεσμική σοβαρότητα».

