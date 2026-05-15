Άρειος Πάγος: Προανακριτική εξέταση για τη διαρροή βίντεο και σημειωμάτων των δύο κοριτσιών στην Ηλιούπολη

Η υπόθεση της διακίνησης και αναπαραγωγής του βίντεο, καθώς και των σημειωμάτων που άφησαν πίσω τους οι δύο ανήλικες που έδωσαν τέλος στη ζωή τους, προκάλεσε σήμερα (15/5) την παρέμβαση της δικαιοσύνης.

Πιο συγκεκριμένα, ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλλας, ζήτησε την άμεση έναρξη ποινικής προκαταρκτικής εξέτασης από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών.

Η έρευνα αναμένεται να επικεντρωθεί στη διάδοση του σχετικού υλικού, στις συνθήκες υπό τις οποίες αυτό δημοσιοποιήθηκε και αναπαράχθηκε, καθώς και σε πιθανές ποινικές ευθύνες που ενδέχεται να προκύπτουν από τη δημοσιοποίησή του.

Στόχος είναι η πλήρης διαλεύκανση της υπόθεσης και η διασφάλιση του σεβασμού στη μνήμη των δύο παιδιών.

Υπενθυμίζεται ότι την Τετάρτη, παρέμβαση αναφορικά με τη μιντιακή πλαισίωση και κάλυψη της τραγωδίας στην Ηλιούπολη είχε πραγματοποιήσει και το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ).