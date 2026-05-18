Frontex: Πτώση 40% στις παράτυπες μεταναστευτικές διελεύσεις στα σύνορα της ΕΕ το 2026
23:21 - 18 Μάι 2026

Reporter.gr Newsroom
Σημαντική μείωση στις παράτυπες διελεύσεις μεταναστών και προσφύγων προς την Ευρωπαϊκή Ένωση καταγράφηκε κατά τους πρώτους τέσσερις μήνες του 2026, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Frontex. Οι συνολικές παράτυπες είσοδοι στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ μειώθηκαν κατά 40% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, διαμορφούμενες σε λίγο περισσότερες από 28.500 περιπτώσεις.

Παρά τη συνολική κάμψη, η Κεντρική και η Ανατολική Μεσόγειος εξακολουθούν να αποτελούν τις βασικές μεταναστευτικές οδούς προς την Ευρώπη, συγκεντρώνοντας καθεμία περίπου το ένα τρίτο των συνολικών αφίξεων.

Στην Κεντρική Μεσόγειο καταγράφηκαν περίπου 8.500 διελεύσεις, αριθμός μειωμένος κατά 46% σε ετήσια βάση. Η Λιβύη παραμένει το κύριο σημείο αναχώρησης, ενώ μεταξύ των κυριότερων εθνικοτήτων που εντοπίστηκαν περιλαμβάνονται πολίτες από το Μπανγκλαντές, τη Σομαλία και το Σουδάν.

Στην Ανατολική Μεσόγειο οι αφίξεις διαμορφώθηκαν περίπου στις 8.400, παρουσιάζοντας μείωση 32% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Ωστόσο, σύμφωνα με τη Frontex, η διαδρομή από τη Λιβύη προς την Κρήτη παρέμεινε ενεργή, παρά τη γενικότερη αποκλιμάκωση των ροών.

Αντίθετα, αύξηση καταγράφηκε μόνο στη Δυτική Μεσόγειο, όπου οι εντοπισμοί ανήλθαν περίπου σε 5.200, σημειώνοντας άνοδο 50%. Η Αλγερία εξακολουθεί να αποτελεί το βασικό σημείο αναχώρησης, με τον ευρωπαϊκό οργανισμό να αποδίδει την αύξηση στη μετατόπιση των κυκλωμάτων διακίνησης, εξαιτίας αυστηρότερων ελέγχων σε άλλες διαδρομές μέσω Μαρόκου.

Ιδιαίτερα έντονη ήταν η πτώση στη Δυτικοαφρικανική διαδρομή, όπου οι παράτυπες διελεύσεις περιορίστηκαν κατά 78%, φτάνοντας περίπου τις 2.300 περιπτώσεις. Καθοριστικό ρόλο φαίνεται πως διαδραμάτισαν τα προληπτικά μέτρα της Μαυριτανίας, καθώς και η ενισχυμένη συνεργασία της Σενεγάλης και της Γκάμπια με την Ισπανία και την ΕΕ.

Στη Δυτικοβαλκανική οδό οι εντοπισμοί ανήλθαν περίπου σε 2.800, μειωμένοι κατά 19%, με το κροατο-βοσνιακό σύνορο να παραμένει βασικό σημείο διέλευσης. Η Frontex προειδοποιεί πάντως ότι η βελτίωση των καιρικών συνθηκών ενδέχεται να αυξήσει εκ νέου τις μετακινήσεις κατά τους επόμενους μήνες.

Στα ανατολικά χερσαία σύνορα της ΕΕ σημειώθηκαν περίπου 1.100 παράτυπες διελεύσεις, παρουσιάζοντας μείωση 49%. Παράλληλα, καταγράφηκε αναζωπύρωση πιέσεων από τη Λευκορωσία, ενώ στα σύνορα με την Ουκρανία εντοπίστηκαν κυρίως Ουκρανοί άνδρες που επιχειρούσαν να αποφύγουν τη στρατιωτική θητεία.

Παρά τη μείωση των αφίξεων, ο οργανισμός επισημαίνει ότι το ανθρώπινο κόστος παραμένει ιδιαίτερα βαρύ. Σύμφωνα με στοιχεία της Διεθνής Οργάνωση Μετανάστευσης, περισσότεροι από 1.200 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στη Μεσόγειο από τις αρχές του έτους, καθώς τα κυκλώματα διακινητών συνεχίζουν να χρησιμοποιούν υπερφορτωμένα και μη ασφαλή σκάφη.

Η Frontex εκφράζει επίσης ανησυχία για την αστάθεια στη Μέση Ανατολή, κυρίως στον Λίβανο, επισημαίνοντας ότι παραμένει υπαρκτός ο κίνδυνος νέων θαλάσσιων μεταναστευτικών ροών προς την Κύπρο και άλλες περιοχές της Μεσογείου. Σήμερα, περισσότεροι από 3.800 αξιωματικοί του οργανισμού επιχειρούν στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Την ίδια ώρα, οι απόπειρες παράτυπης διέλευσης προς το Ηνωμένο Βασίλειο μέσω της Μάγχης σχεδόν υποδιπλασιάστηκαν, περιοριζόμενες σε περίπου 9.900 περιστατικά.

