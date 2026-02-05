Διεθνής Διάκριση για το FIX στον διαγωνισμό «THE PLAN Real Estate Award»
20:10 - 05 Φεβ 2026

Διεθνής Διάκριση για το FIX στον διαγωνισμό «THE PLAN Real Estate Award»

Η DIMAND ανακοινώνει με ιδιαίτερη υπερηφάνεια ότι το έργο FIX έλαβε Honorable Mention στην κατηγορία Urban Regeneration (Future Projects) στο πλαίσιο του THE PLAN Real Estate Award 2025, ενός από τους σημαντικότερους διεθνείς θεσμούς στον τομέα της αρχιτεκτονικής, του real estate και της αστικής ανάπτυξης.

Η τελετή απονομής πραγματοποιήθηκε στο Μιλάνο, στον ιστορικό χώρο Fonderia Napoleonica Eugenia, στο πλαίσιο της πέμπτης διοργάνωσης των βραβείων, από το αρχιτεκτονικό περιοδικό THE PLAN, συγκεντρώνοντας κορυφαίους εκπροσώπους της διεθνούς κοινότητας των developers, επενδυτών, αρχιτεκτόνων και θεσμικών φορέων.

Στον φετινό διαγωνισμό συμμετείχαν περισσότερα από 70 έργα, από τα οποία προκρίθηκαν 32 φιναλίστ, ενώ συνολικά απονεμήθηκαν οκτώ βραβεία και δέκα τιμητικές διακρίσεις. Τα έργα αξιολογήθηκαν από διεθνή πολυεπιστημονική επιτροπή υψηλού κύρους, με τη συμμετοχή εκπροσώπων του Urban Land Institute, της OICE, της United Consulting & MSC Associati και της Cassa Depositi e Prestiti.

Τα βραβεία απονεμήθηκαν σε τέσσερις βασικές κατηγορίες, ESG, Innovation and Design, Investment and Asset Management και Urban Regeneration, αναδεικνύοντας έργα από όλο τον κόσμο. Μεγάλος νικητής της διοργάνωσης αναδείχθηκε το έργο Manifattura Tabacchi Verona της Supernova, σχεδιασμένο από το διεθνές αρχιτεκτονικό γραφείο Snøhetta, επιβεβαιώνοντας το υψηλό επίπεδο του διαγωνισμού.

Η διάκριση του FIX στην κατηγορία Urban Regeneration επιβεβαιώνει τη σημασία του έργου ως πρότυπο αστικής αναγέννησης, που συνδυάζει τη διατήρηση της βιομηχανικής κληρονομιάς με τη δημιουργία ενός σύγχρονου, βιώσιμου και πολυλειτουργικού αστικού προορισμού. Τέτοιες αναπλάσεις έχουν ως στόχο τον μετασχηματισμό σύνθετων και υποβαθμισμένων περιοχών σε νέους, ανοιχτούς και συμπεριληπτικούς αστικούς πυρήνες, μέσα από την επανάχρηση της υφιστάμενης κτηριακής κληρονομιάς και τη δημιουργία υψηλής ποιότητας δημόσιων χώρων. Πρόκειται για μία ουσιαστική επιβεβαίωση της στρατηγικής του ομίλου DIMAND στον τομέα της βιώσιμης ανάπτυξης και της αξιοποίησης εμβληματικών ακινήτων, με στόχο τη δημιουργία έργων υψηλής προστιθέμενης αξίας για τις πόλεις και τις τοπικές κοινωνίες.

Το ιστορικό βιομηχανικό συγκρότημα, του οποίου το masterplan φέρει την υπογραφή του διεθνώς διακεκριμένου αρχιτεκτονικού γραφείου Foster + Partners, βρίσκεται σε έκταση περίπου 25 στρεμμάτων και πρόκειται να λειτουργήσει ως σύγχρονος κόμβος κατοικίας, πολιτισμού, φιλοξενίας και δημόσιων χώρων, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη νέα ταυτότητα και τη βιώσιμη ανάπτυξη της Δυτικής Θεσσαλονίκης.

Τα τρία διατηρητέα συγκροτήματα (Σ1, Σ2, Σ3) αποκαθίστανται και επαναχρησιμοποιούνται. Στο Συγκρότημα 1 πρόκειται να αναπτυχθεί ένα boutique hotel, καθώς και χώροι ευεξίας με σύγχρονες υποδομές spa και χαμάμ. Στον πυρήνα της ανάπτυξης, ο πολιτισμός κατέχει κεντρική θέση, αποτελώντας τον βασικό άξονα γύρω από τον οποίο διαμορφώνεται η νέα ταυτότητα του χώρου. Ειδικότερα, στο Συγκρότημα 2, το οποίο αποτελεί κυριότητα του Υπουργείου Πολιτισμού πρόκειται να φιλοξενηθεί το MOMus – Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης, με τη Συλλογή Κωστάκη, τη σημαντικότερη συλλογή ρωσικής πρωτοπορίας διεθνώς, καθώς και η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης με το Κρατικό Ωδείο. Στο τρίτο διατηρητέο, το οποίο στέγαζε το παλιό εμφιαλωτήριο της ζυθοποιίας και φέρει την υπογραφή του αρχιτέκτονα Τάκη Ζενέτου, θα δημιουργηθεί ένας πολυχώρος γαστρονομίας και εκδηλώσεων, ένα ζωντανό σημείο συνάντησης και ψυχαγωγίας για κατοίκους και επισκέπτες.

Η φυσική συνέχεια της ιστορικής κληρονομιάς εκφράζεται μέσα από τη δημιουργία δύο νέων, σύγχρονων βιοκλιματικών κτηρίων, που θα ενταχθούν αρμονικά στο σύνολο της ανάπτυξης. Το Ν1 θα στεγάσει ένα πεντάστερο ξενοδοχείο υψηλών προδιαγραφών, το οποίο θα προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία φιλοξενίας, με πανοραμική θέα προς τη θάλασσα, τα ιστορικά κτήρια του συγκροτήματος και το πρώτο βιοκλιματικό επιχειρηματικό πάρκο της πόλης, το HUB 26, που βρίσκεται ακριβώς απέναντι. Το Ν2 θα αποτελείται από 96 κατοικίες που θα ξεχωρίζουν για τη σύγχρονη αισθητική τους, την ενεργειακή αποδοτικότητα και την ποιότητα ζωής που θα προσφέρουν στους ενοίκους τους.

Η DIMAND ευχαριστεί θερμά όλους τους συνεργάτες, μελετητές και φορείς που συμμετέχουν και συμβάλλουν στην υλοποίηση ενός εμβληματικού έργου διεθνούς αναγνώρισης για τη Θεσσαλονίκη.

Τελευταία τροποποίηση στις 05/02/2026 - 21:38
