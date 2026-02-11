ΕΛΑΣ: Εξάρθρωση κυκλώματος στην Αττική - Κατασχέθηκαν μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών

Τρεις συλλήψεις για υποθέσεις ναρκωτικών πραγματοποιήθηκαν τη Δευτέρα (9/2) στην Αττική από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών, που υπάγεται στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Πρόκειται για δύο άνδρες και μία γυναίκα, οι οποίοι κατηγορούνται, κατά περίπτωση, για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Όπως ανακοίνωσε η ΕΛΑΣ, προηγήθηκε αξιοποίηση πληροφοριών και εκτεταμένη αστυνομική έρευνα, με εξακριβώσεις, διασταυρώσεις στοιχείων και δημιουργία προφίλ υπόπτων (profiling), μέσω των οποίων διαπιστώθηκε η εμπλοκή ενός 41χρονου και μίας 60χρονης στη διακίνηση ναρκωτικών.

Κατά τη διάρκεια στοχευμένης επιχείρησης για την εξάρθρωση της δράσης τους, συνελήφθη αρχικά ένας 47χρονος στη Νίκαια, στην κατοχή του οποίου βρέθηκε αυτοσχέδια νάιλον συσκευασία με 3 γραμμάρια υδροπονικής κάνναβης (skunk). Σύμφωνα με την αστυνομία, είχε προμηθευτεί την ποσότητα λίγο νωρίτερα από τον 41χρονο, ο οποίος φέρεται να ενεργούσε και για λογαριασμό της 60χρονης, έναντι 30 ευρώ.

Ακολούθησε έρευνα στην οικία της 60χρονης, όπου εντοπίστηκαν, από κοινού με τον 41χρονο, σημαντικές ποσότητες ναρκωτικών ουσιών.

Συνολικά, από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε σπίτια και σε χώρους που χρησιμοποιούνταν ως «καβάτζες», κατασχέθηκαν:

12.128 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης,

2.005 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης σε μορφή «σοκολάτας»,

2.099,9 γραμμάρια κοκαΐνης,

74,4 γραμμάρια βραστής κοκαΐνης,

172 φακελίσκοι των 10 γραμμαρίων φαρμακευτικού σκευάσματος,

400 γραμμάρια μαγειρικής σόδας,

5.285 ευρώ σε μετρητά,

δύο αυτοκίνητα,

τέσσερις ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας,

τρία κινητά τηλέφωνα,

καθώς και ρολά νάιλον για τη συσκευασία των ουσιών.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, με βάση τις ποσότητες που κατασχέθηκαν και τα χρηματικά ευρήματα, το προσδοκώμενο παράνομο κέρδος των κατηγορουμένων εκτιμάται ότι θα ανερχόταν περίπου στις 270.000 ευρώ.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.