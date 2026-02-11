Σπανάκης για Αίγινα: Οριστική αποκατάσταση της υδροδότησης έως τέλος Φεβρουαρίου – Χρηματοδότηση €3,5 εκατ. για υποδομές

Ο Υφυπουργός Εσωτερικών Βασίλης Σπανάκης διαβεβαίωσε από το βήμα της Βουλής ότι η αποκατάσταση της υδροδότησης της Αίγινας εισέρχεται στην τελική ευθεία, στο πλαίσιο της συζήτησης επίκαιρων ερωτήσεων. Όπως ανέφερε, βρίσκεται σε εξέλιξη συντονισμένη επιχείρηση από την Περιφέρεια Αττικής, τον Δήμο Αίγινας και το Υπουργείο Εσωτερικών, με στόχο την άμεση και ασφαλή επιδιόρθωση της βλάβης στον υποθαλάσσιο αγωγό ύδρευσης.

Μάλιστα, κατέθεσε στα πρακτικά της Βουλής φωτογραφικό υλικό που πιστοποιεί τη μεταφορά του πλωτού γερανού «ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ» στην περιοχή, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες εργασίες.

Σύμφωνα με την ενημέρωση που έχει λάβει από την Περιφέρεια και τον Δήμο, η πλήρης αποκατάσταση της υδροδότησης αναμένεται έως τα τέλη Φεβρουαρίου, προσφέροντας οριστική λύση τόσο στους μόνιμους κατοίκους όσο και στους επισκέπτες του νησιού.

Παράλληλα, ο κ. Σπανάκης υπογράμμισε ότι το Υπουργείο Εσωτερικών, στο πλαίσιο της κυβερνητικής πολιτικής για τη διασφάλιση πρόσβασης σε ασφαλές πόσιμο νερό, ενέκρινε και χρηματοδοτεί την πρόταση του Δήμου Αίγινας με τίτλο «Βελτίωση υποδομών ύδρευσης Δήμου Αίγινας», συνολικού προϋπολογισμού άνω των 3,5 εκατ. ευρώ.