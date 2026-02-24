Σε ισχύ η αύξηση του μισθού στους στρατιώτες - Θητεία μόνο στον Στρατό Ξηράς
Ειδήσεις
10:21 - 24 Φεβ 2026

Reporter.gr Newsroom
Σημαντικές αλλαγές στο μισθολόγιο των στρατιωτών που υπηρετούν στις Ένοπλες Δυνάμεις τίθενται σε ισχύ από σήμερα (24/2), καθώς με την κατάταξη των στρατευσίμων της Α’ ΕΣΣΟ 2026 ξεκίνησε η εφαρμογή των αλλαγών που αφορούν σημαντικά στάδια της στρατιωτικής θητείας.

Η μηνιαία αποζημίωση των στρατιωτών αυξάνεται από 8,80 σε 100 ευρώ για όσους υπηρετούν σε Θράκη και νησιά Ανατολικού Αιγαίου και 50 ευρώ για όσους υπηρετούν στην ενδοχώρα.

Επίσης, οι οπλίτες τέκνα πολύτεκνων οικογενειών θα λαμβάνουν 150 ευρώ από 35 ευρώ, ενώ σημαντικές αυξήσεις θα λάβουν οπλίτες γονείς (150 ευρώ για ένα τέκνο, 200 ευρώ για δύο, με προσαύξηση 50 ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο). Τέλος, οι άγαμοι ορφανοί και από τους δύο γονείς οπλίτες θα λαμβάνουν 200 ευρώ από τα 100 που λάμβαναν έως σήμερα.

Εκτός των παραπάνω, θα εφαρμοστούν σημαντικές αλλαγές και σε τομείς όπως η εκπαίδευση των στρατιωτών, αλλά και το συσσίτιο.

Κεντρικό πυλώνα των αλλαγών αποτελεί η βασική εκπαίδευση διάρκειας 10 εβδομάδων αποκλειστικά στον Στρατό Ξηράς. Προβλέπει την ολοκληρωμένη εκπαίδευση του σύγχρονου μαχητή με την προσθήκη νέων αντικειμένων (από τον χειρισμό Drones έως τις Α' Βοήθειες) και τη σημαντική αναβάθμιση των υφισταμένων (πολλαπλασιασμός βολών, πορειών, ασκήσεων).

Οι ΕΣΣΟ μειώνονται από 6 σε 4 (Φεβρουάριο, Μάιο, Αύγουστο και Νοέμβριο).

Το σύνολο των στρατευσίμων κατατάσσεται στο Στρατό Ξηράς. Μόνο οπλίτες με εξειδικευμένα επαγγελματικά προσόντα, θα μετατάσσονται εσωτερικά στους άλλους κλάδους, την Πολεμική Αεροπορία και το Πολεμικό Ναυτικό.

Οι στρατεύσιμοι κατατάσσονται σε 13 Κέντρα Εκπαίδευσης.

Oι Οπλίτες υπηρετούν 12 μήνες εκτός όσων καταταγούν ως πρότακτοι ή πρωτόκλητοι και όσων επιλεγούν ή επιλέξουν να υπηρετήσουν σε Θράκη και νησιά Ανατολικού Αιγαίου, στην ΕΛΔΥΚ και στο Λόχο Ευζώνων της Προεδρικής Φρουράς, οι οποίοι θα υπηρετήσουν 9 μήνες.

