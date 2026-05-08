ΗΣΑΠ: Αλλαγές στα δρομολόγια το Σάββατο (9/5) λόγω της συναυλίας των Metallica

Αλλαγές στα δρομολόγια του ΗΣΑΠ θα ισχύσουν το Σάββατο (9/5) λόγω της συναυλίας των Metallica στο ΟΑΚΑ, με στόχο τη διευκόλυνση της μετακίνησης του κοινού.

Όπως ανακοίνωσε η ΣΤΑΣΥ, το βράδυ του Σαββάτου 9 Μαΐου, για την εξυπηρέτηση των θεατών της συναυλίας των Metallica στο ΟΑΚΑ, προβλέπεται, ανάλογα με τη ροή αποχώρησης του κοινού, παράταση της λειτουργίας της Γραμμής 1 του Μετρό (ΗΣΑΠ) έως τη λήξη της εκδήλωσης, καθώς και ενίσχυση των δρομολογίων με επιπλέον συρμούς.

Υπενθυμίζεται ότι το Σάββατο θα λειτουργούν σε 24ωρη βάση οι Γραμμές 2 και 3 του Μετρό, καθώς και το τραμ, δίνοντας τη δυνατότητα στους θεατές να τα χρησιμοποιήσουν για τη μετακίνησή τους.