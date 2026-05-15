Λίβανος: Εντολή εκκένωσης του ισραηλινού στρατού για περιοχές της Τύρου
22:58 - 15 Μάι 2026

Λίβανος: Εντολή εκκένωσης του ισραηλινού στρατού για περιοχές της Τύρου

Ο ισραηλινός στρατός απηύθυνε το βράδυ της Παρασκευής (15/5) προειδοποίηση προς κατοίκους πολυκατοικιών στην πόλη της Τύρου, στον νότιο Λίβανο, καλώντας τους να εγκαταλείψουν άμεσα τα σπίτια τους ενόψει προγραμματισμένων πληγμάτων στην περιοχή.

Ο αραβόφωνος εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού, συνταγματάρχης Αβιχάι Αντραΐ, ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ: «Επείγουσα προειδοποίηση προς τους κατοίκους του Λιβάνου, κυρίως τους κατοίκους της πόλης της Τύρου: βρίσκεστε κοντά σε τρομοκρατικές υποδομές της Χεζμπολάχ εναντίον των οποίων ο ισραηλινός στρατός ετοιμάζεται να επέμβει».

Στο ίδιο μήνυμα, που συνοδευόταν από χάρτη της περιοχής που αναμένεται να πληγεί, υπογράμμισε: «Σας προτρέπουμε να απομακρυνθείτε αμέσως από τα κτίρια αυτά και τις γύρω δομές και να μετακινηθείτε σε απόσταση τουλάχιστον 300 μέτρων από αυτά».

Την ίδια ώρα, η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε επίθεση εναντίον ισραηλινού στρατοπέδου στη Ναχαρίγια, στο βόρειο Ισραήλ, ενώ συνεχίζονται στην Ουάσινγκτον οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ για τον τερματισμό του πολέμου.

Σε ανακοίνωσή της, η φιλοϊρανική οργάνωση ανέφερε ότι «στοχοποίησε τον στρατώνα της Λίμαν», που βρίσκεται βόρεια της Ναχαρίγια, «με μια μοίρα επιθετικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών».

