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Τι αλλάζει με το νέο Χωροταξικό Τουρισμού στις βραχυχρόνιες μισθώσεις
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
08:44 - 12 Μάι 2026

Τι αλλάζει με το νέο Χωροταξικό Τουρισμού στις βραχυχρόνιες μισθώσεις

Γιώργος Αλεξάκης
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Ειδική αναφορά γίνεται στο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό στη βραχυχρόνια μίσθωση, για την οποία η κυβέρνηση θεωρεί ότι απαιτείται συνολικός σχεδιασμός και όχι αποσπασματικές παρεμβάσεις.

Το χωροταξικό προβλέπει δυνατότητα επιβολής περιορισμών ανά περιοχή, με βάση τη φέρουσα ικανότητα και την τουριστική πίεση.

Χαρακτηριστικά η υπουργός Τουρισμού Όλγα ΚΕφαλογιάννη τόνισε με έμφαση: “Πρέπει να είμαστε ειλικρινείς… Οι πιέσεις σε έναν προορισμό δεν προέρχονται μόνο από τον στενό πυρήνα του τουρισμού. Προέρχονται και από άλλες δραστηριότητες, όπως η βραχυχρόνια μίσθωση. Άρα στο ζήτημα της βραχυχρόνιας μίσθωσης… χρειάζεται συνολική ματιά και όχι αποσπασματικές προσεγγίσεις. Η κυβέρνηση ήδη έχει λάβει σημαντικές πρωτοβουλίες σε επίπεδο ελέγχου ανάπτυξης της συγκεκριμένης δραστηριότητας. Για τη διασφάλιση της ποιότητας της φιλοξενίας που παρέχουν δε… Το Υπουργείο Τουρισμού ήδη, από το περασμένο έτος, έθεσε σε ισχύ λειτουργικές προδιαγραφές και προδιαγραφές ασφάλειας για τα ακίνητα βραχυχρόνιας μίσθωσης, καθώς και δυνατότητα ελέγχου αυτών από τις αρμόδιες υπηρεσίες του. Σήμερα… Ερχόμαστε και μέσα από το πλαίσιο του χωροταξικού σχεδιασμού για τον τουρισμό, να δώσουμε κατευθύνσεις και περιορισμούς ανάπτυξης της συγκεκριμένης δραστηριότητας, με βάση τις ζώνες κατηγοριοποίησης”, ανέφερε.

Τι αναφέρει για το σχέδιο η ΚΥΑ

Όπως αναφέρει το σχέδιο της ΚΥΑ, για τη διασφάλιση της βιώσιμης ανάπτυξης και της ανθεκτικότητας των προορισμών, η δραστηριότητα της βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτων, ως αυτή ορίζεται στην παρ. 1 του αρ. 111 του ν. 4446/2016 (Α΄240), δύναται να υπόκειται σε χωρικά διαφοροποιημένους όρους και περιορισμούς, οι οποίοι εξειδικεύονται με βάση την κατηγοριοποίηση των περιοχών (Α, Β, Γ, Δ, Ε) ή/και τα ειδικά γεωγραφικά χαρακτηριστικά αυτών.

Οι κατευθύνσεις αυτές αποσκοπούν ιδίως στην ορθολογική διαχείριση της τουριστικής ζήτησης σε χωρικό και χρονικό επίπεδο, στην προστασία του τοπικού τουριστικού πλεονεκτήματος από φαινόμενα πίεσης στον προορισμό και της υποβάθμισης των φυσικών πόρων και στη διασφάλιση της λειτουργικότητας και της φυσιογνωμίας των περιοχών.

Οι σχετικές κατευθύνσεις διαμορφώνονται, λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων, τα δεδομένα που είναι διαθέσιμα από το Μητρώο βραχυχρόνιας μίσθωσης που τηρεί η Α.Α.Δ.Ε. και από το Πληροφοριακό Σύστημα Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων ΟΠΣ-ΑΔΕ. Στο πλαίσιο αυτό, δύνανται να προβλέπονται, με ειδικότερες νομοθετικές ή κανονιστικές ρυθμίσεις και κατά περίπτωση, μέτρα οργάνωσης και ελέγχου της δραστηριότητας, όπως: α) ο καθορισμός όρων και προϋποθέσεων διάθεσης ακινήτων σε βραχυχρόνια μίσθωση, ιδίως σε συνάρτηση με τη χρήση τους για κύρια κατοικία, 11 β) η ρύθμιση της χρονικής διάρκειας της δραστηριότητας ανά έτος, γ) η θέσπιση γεωγραφικών ζωνών απαγόρευσης ή περιορισμού της δραστηριότητας, δ) καθώς και η επιβολή περιορισμών ως προς την ανάπτυξη νέας προσφοράς βραχυχρόνιας μίσθωσης, ιδίως σε περιοχές με αυξημένη πίεση ή ιδιαίτερα γεωγραφικά χαρακτηριστικά, συμπεριλαμβανομένων περιπτώσεων νεόδμητων κατοικιών. Οι ανωτέρω κατευθύνσεις εφαρμόζονται συμπληρωματικά προς το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και εξειδικεύονται σε υποκείμενα επίπεδα σχεδιασμού ή/και μέσω ειδικών ρυθμίσεων.

Ουσιαστικά μπαίνει με το ΕΧΠ -Τ μια βάση για:

  • γεωγραφικές ζώνες περιορισμού,

  • χρονικά όρια δραστηριότητας,

  • ειδικοί όροι λειτουργίας,

  • αλλά και περιορισμοί στη νέα προσφορά βραχυχρόνιων μισθώσεων.

Το ΕΧΠ-Τ, δηλαδή, όπως αναφέρθηκε, καθορίζει το πλαίσιο και τους κανόνες με τους οποίους μπορούν να ρυθμίζονται τουριστικές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων και των βραχυχρόνιων μισθώσεων. Ενδεικτικά, με βάση το σχέδιο ΚΥΑ, προωθούνται μέτρα οργάνωσης και ελέγχου της βραχυχρόνιας μίσθωσης, όπως:

α) ο καθορισμός όρων και προϋποθέσεων διάθεσης ακινήτων σε βραχυχρόνια μίσθωση, ιδίως σε συνάρτηση με τη χρήση τους για κύρια κατοικία,

β) η ρύθμιση της χρονικής διάρκειας της δραστηριότητας ανά έτος,

γ) η θέσπιση γεωγραφικών ζωνών απαγόρευσης ή περιορισμού της δραστηριότητας,

δ) Περιορισμούς ως προς την ανάπτυξη νέας προσφοράς βραχυχρόνιας μίσθωσης, ιδίως σε περιοχές με αυξημένη πίεση ή ιδιαίτερα γεωγραφικά χαρακτηριστικά, συμπεριλαμβανομένων περιπτώσεων νεόδμητων κατοικιών.

Ουσιαστικά, όπως αναφέρεται, είναι μια βάση για την επαναθέσμιση της δραστηριότητας των βραχυχρόνιων μισθώσεων, που ωστόσο προϋποθέτει επιπλέον νομικές επεξεργασίες, μια και η βραχυχρόνια πατάει κυρίως σε ακίνητα που έχουν κατασκευαστεί ως κατοικίες.

Ο επιτρεπόμενος αριθμός κλινών στα μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα που δομούνται με όρους δόμησης κατοικίας να μην υπερβαίνει τις επιτρεπόμενες κλίνες σε κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα, σύμφωνα με την κατά περίπτωση ισχύουσα γενική χρήση γης” αναφέρει χαρακτηριστικά το άρθρο 8 παρ. 3α.

Σύνταξη ειδικών Εκθέσεων Εκτίμησης Φέρουσας Ικανότητας (ΕκΕΦΙ) για τον τουρισμό

Παράλληλα το σχέδιο ΚΥΑ αναφέρει ότι: Κατά την εκπόνηση μελετών πολεοδομικού σχεδιασμού Α’ επιπέδου (ΤΠΣ ή ΕΠΣ του ν. 4447/2016, ΕΣΧΑΔΑ/ΕΣΧΑΣΕ των ν. 3986/2011 και 4864/2021, ΠΟΑΠΔ κ.ά.), καθώς και για την αναθεώρηση ή τροποποίηση αυτών, απαιτείται η τεκμηρίωση της φέρουσας ικανότητας μέσω Έκθεσης Εκτίμησης Φέρουσας Ικανότητας (ΕκΕΦΙ), σύμφωνα με το άρθρο 4 της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/32892/1414/2024 υπουργικής απόφασης (Δ’ 200), για τις Δ.Ε. που εντάσσονται στις Κατηγορίες (Α), (Β) και την ομάδα Ι των Νησιών.

Ανάλογη διαδικασία τεκμηρίωσης, σύμφωνα με το άρθρο 4 της παραπάνω απόφασης, απαιτείται επίσης προκειμένου για χωροθέτηση και αδειοδότηση μεμονωμένης τουριστικής μονάδας: α) κύριων ή μη κύριων τουριστικών καταλυμάτων άνω των πενήντα (50) κλινών, σε Δ.Ε. με μόνιμο πληθυσμό μικρότερο των τριών χιλιάδων (3.000) κατοίκων, καθώς και στις Δ.Ε. που εντάσσονται στις κατηγορίες (Α), (Β) και (Γ). β) Κύριων ή μη κύριων τουριστικών καταλυμάτων άνω των εκατό πενήντα (150) κλινών σε περιοχές με μόνιμο πληθυσμό μεγαλύτερο των τριών χιλιάδων (3.000) κατοίκων και στις Δ.Ε. όλων των κατηγοριών του παρόντος γ) Σε περιπτώσεις όπου η χωροθέτηση πραγματοποιείται σε Δ.Ε. με ήδη εγκεκριμένο πολεοδομικό σχέδιο που ενσωματώνει ΕκΕΦΙ, θα πρέπει να τεκμηριώνεται είτε ότι η νέα μονάδα δεν επιφέρει υπέρβαση των προσδιορισμένων κρίσιμων δεικτών, είτε να αιτιολογείται, με βάση επιστημονικά κριτήρια, ότι η επιπρόσθετη επιβάρυνση δεν αλλοιώνει ουσιωδώς τις βασικές παραμέτρους της υφιστάμενης ΕκΕΦΙ.

Τελευταία τροποποίηση στις 12/05/2026 - 08:56
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