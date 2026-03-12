Πειραιάς: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Κυριακή (15/3) λόγω αγώνα δρόμου

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ στον Πειραιά την ερχόμενη Κυριακή (12/3), λόγω της διεξαγωγής αγώνα δρόμου με την ονομασία Piraeus Port Run 2026.

Πιο συγκεκριμένα, από τις 09:00 έως τις 12:00 το μεσημέρι θα εφαρμοστούν σταδιακές διακοπές στην κυκλοφορία των οχημάτων σε βασικούς δρόμους της πόλης, προκειμένου να διεξαχθεί με ασφάλεια η διοργάνωση.

Οι ρυθμίσεις θα επηρεάσουν τις οδούς Ηρώων Πολυτεχνείου, Λεωφόρο Χατζηκυριακού, Ακτή Θεμιστοκλέους, Ακτή Μουτσοπούλου, Πλατεία Αλεξάνδρας, καθώς και τις οδούς Φρεαττύδος και Σαχτούρη. Η διαδρομή του αγώνα περιλαμβάνει επίσης σημείο αναστροφής στην Ακτή Μουτσοπούλου.

Κατά τη διάρκεια των κυκλοφοριακών περιορισμών, η κίνηση των οχημάτων θα διοχετεύεται μέσω παρακείμενων δρόμων, με την καθοδήγηση και τη διευκόλυνση τροχονόμων.

Σημειώνεται ότι η Ελληνική Αστυνομία καλεί τους οδηγούς, προκειμένου να αποφευχθεί η επιβάρυνση της κυκλοφορίας και να εξυπηρετηθεί καλύτερα το κοινό, να αποφύγουν τη διέλευση από τις συγκεκριμένες οδούς, λεωφόρους και πλατείες κατά το χρονικό διάστημα εφαρμογής των μέτρων.