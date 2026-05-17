Παλαιό Ψυχικό: Άσκηση ετοιμότητας της ΕΛΑΣ – Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Από τις πρωινές ώρες βρίσκεται σε εξέλιξη επιχειρησιακή άσκηση ετοιμότητας της αστυνομίας στην ευρύτερη περιοχή του Παλαιού Ψυχικού.

Σύμφωνα με ενημέρωση της ΕΛ.ΑΣ., στο πλαίσιο της προγραμματισμένης άσκησης έχουν τεθεί σε εφαρμογή προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε κεντρικά σημεία της περιοχής, μεταξύ αυτών και στη διασταύρωση των λεωφόρων Κηφισίας και Κατεχάκη, με στόχο την ασφαλή διεξαγωγή της διαδικασίας και την προστασία κατοίκων και οδηγών.

Η αστυνομία υπογραμμίζει ότι πρόκειται αποκλειστικά για εκπαιδευτική προσομοίωση και όχι για πραγματικό συμβάν, καλώντας τους πολίτες να μην ανησυχούν.

Παράλληλα, διευκρινίζεται ότι δεν επιτρέπεται η φωτογράφιση, η βιντεολήψη ή οποιαδήποτε δημοσιογραφική κάλυψη στους χώρους όπου πραγματοποιείται η άσκηση.