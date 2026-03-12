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Bloomberg: Η ΕΕ βάζει στο μικροσκόπιο την κυριαρχία των Big Tech στην τεχνητή νοημοσύνη
Ειδήσεις
16:24 - 12 Μαρ 2026

Bloomberg: Η ΕΕ βάζει στο μικροσκόπιο την κυριαρχία των Big Tech στην τεχνητή νοημοσύνη

Reporter.gr Newsroom
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Η κυριαρχία των Big Tech σε ολόκληρη την αλυσίδα τεχνολογιών της τεχνητής νοημοσύνης βρίσκεται υπό εξέταση για πιθανές στρεβλώσεις στον ανταγωνισμό, σύμφωνα με την επικεφαλής της αντιμονοπωλιακής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Όπως μεταδίδει το Bloomberg, η Teresa Ribera έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου σε ομιλία της σχετικά με το πώς οι εταιρείες μπορούν να «εδραιώνουν την εταιρική ισχύ» στις αγορές της τεχνητής νοημοσύνης, την ώρα που οι ρυθμιστικές αρχές της διερευνούν πιθανούς κινδύνους που συνδέονται με κολοσσούς, όπως οι Nvidia και Meta.

«Εξετάζουμε ολόκληρη την αλυσίδα της AI», δήλωσε η Ribera την Πέμπτη (12/3) στο Διεθνές Συνέδριο για τον Ανταγωνισμό στο Βερολίνο, αναφερόμενη στο σύνολο των τεχνολογιών και υπηρεσιών που αποτελούν τη βάση των συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης.

Όπως εξήγησε, το ενδιαφέρον δεν περιορίζεται μόνο στις τελικές εφαρμογές, «αλλά και στα υποκείμενα μοντέλα που τις τροφοδοτούν, στα δεδομένα με τα οποία εκπαιδεύονται τα μοντέλα, καθώς και στις υποδομές cloud και τις ενεργειακές πηγές που βρίσκονται στη βάση τους».

Σημειώνεται ότι ο αυξημένος έλεγχος από το ισχυρό ρυθμιστικό σκέλος της ΕΕ στον ταχέως αναπτυσσόμενο κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης είναι πιθανό να προκαλέσει ανησυχία στους αμερικανικούς τεχνολογικούς κολοσσούς, οι οποίοι ήδη αντιμετωπίζουν αυστηρότερη ρύθμιση μέσω κανονισμών όπως το Digital Services Act (DSA) και το Digital Markets Act (DMA).

Την ίδια στιγμή, οι ευρωπαϊκές χώρες προσπαθούν να διαχειριστούν τις επιπτώσεις της τεχνητής νοημοσύνης στις οικονομίες και στις αγορές εργασίας τους. Παρότι υπάρχουν φόβοι ότι η τεχνολογική εξέλιξη μπορεί να οδηγήσει σε απώλειες θέσεων εργασίας, η Ευρώπη καλείται παράλληλα να διασφαλίσει ότι δεν θα χάσει τα οφέλη της τρέχουσας επανάστασης των δεδομένων.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ο βραβευμένος με Νόμπελ οικονομολόγος Καθηγητής, Sir Christopher Pissarides ενημέρωσε υπουργούς της ΕΕ στις Βρυξέλλες, καθώς η Ευρώπη εξετάζει τις συνέπειες της τεχνητής νοημοσύνης για την οικονομία της.

Μιλώντας μετά τη συνάντηση, η Ευρωπαία επίτροπος Roxana Minzatu δήλωσε ότι η συζήτηση ήταν «ζωηρή», με διαφορετικές απόψεις να διατυπώνονται. Αν και δόθηκε έμφαση στην προστασία των εργαζομένων, «θα πρέπει να αξιοποιήσουμε στο έπακρο τις ευκαιρίες που μπορεί να προσφέρει η τεχνητή νοημοσύνη στο χώρο εργασίας τόσο για τις επιχειρήσεις, όσο και για τους εργαζομένους», ανέφερε.

Με τους ηγέτες της ΕΕ να αναμένεται να συζητήσουν το ζήτημα της ανταγωνιστικότητας στη σύνοδο κορυφής της επόμενης εβδομάδας στις Βρυξέλλες, η αντιμετώπιση της πραγματικότητας της τεχνητής νοημοσύνης -καθώς και των πιθανών οφελών, αλλά και των επιπτώσεών της στην οικονομία της περιοχής- αναμένεται να βρεθεί στο επίκεντρο των συζητήσεων.

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