Στο Αστυνομικό Τμήμα Πεύκης η Ελένη Ζαρούλια - Αύριο 13/3 οδηγείται στη φυλακή

Στη φυλακή αναμένεται να οδηγηθεί την Παρασκευή (13/03) η Ελένη Ζαρούλια, μετά την τελεσίδικη απόφαση του Εφετείου για την υπόθεση της Χρυσή Αυγή. Σύμφωνα με πληροφορίες, το πρωί θα μεταφερθεί στον εισαγγελέα εκτέλεσης ποινών και στη συνέχεια θα οδηγηθεί σε σωφρονιστικό κατάστημα για την έκτιση της ποινής της.

Νωρίτερα, το πρωί της Πέμπτης (12/03), η Ελένη Ζαρούλια παρουσιάστηκε στο αστυνομικό τμήμα Πεύκη, συνοδευόμενη από την κόρη της, Ουρανία Μιχαλολιάκου.

Η ίδια καταδικάστηκε τελεσίδικα σε ποινή κάθειρξης πέντε ετών για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Το Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων απέρριψε το αίτημά της για μετατροπή της ποινής σε χρηματική, υιοθετώντας τη σχετική εισαγγελική πρόταση, γεγονός που οδηγεί στην άμεση έκτιση της ποινής.

Σε πρώτο βαθμό, η Ζαρούλια είχε καταδικαστεί σε έξι χρόνια κάθειρξης, ωστόσο τότε της είχε χορηγηθεί αναστολή μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό.

Παράλληλα, στη φυλακή οδηγούνται και άλλα πρόσωπα που εμπλέκονται στην υπόθεση της Χρυσής Αυγής. Συγκεκριμένα, ο Γιώργος Δήμου καταδικάστηκε για συνέργεια στη δολοφονία του Παύλος Φύσσας και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση. Ο Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος καταδικάστηκε για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος Αιγύπτιων αλιεργατών, καθώς και για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Τέλος, ο Γεώργιος Σκάλκος κρίθηκε ένοχος για συνέργεια στη δολοφονία του Παύλου Φύσσα και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση.