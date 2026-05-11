Έκτακτες παρεμβάσεις στον ΑΘΕ – Πώς θα διεξάγεται η κυκλοφορία

Συγκεκριμένα, για την εκτέλεση εργασιών επισκευής και αντικατάστασης γέφυρας μεταβλητών μηνυμάτων VMS στο 60,7ο χλμ., και συγκεκριμένα για την αποξήλωση της γέφυρας από την Τρίτη 12 Μαΐου στις 17:00 έως και την Τετάρτη 13 Μαΐου 2026 στις 05:00 και για την τοποθέτηση της νέας γέφυρας από την Τρίτη 19 Μαΐου έως και την Τετάρτη 20 Μαΐου στις 05:00, θα ισχύουν:
- Αποκλεισμός του αυτοκινητοδρόμου από τον Ημικόμβο (Η/Κ) Οινόης (62,375ο χλμ.) έως και τον Ανισόπεδο Κόμβο (Α/Κ) Οινοφύτων (55,6ο χλμ.), στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα. Η κυκλοφορία θα διεξάγεται μέσω του αριστερού παράδρομου του ΑΘΕ.
- Αποκλεισμός της αριστερής λωρίδας κυκλοφορίας από το 60ο χλμ. έως και το 62,375ο χλμ., στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λαμία.
Σε περίπτωση ταχύτερης ολοκλήρωσης των εργασιών, η κυκλοφορία θα αποκατασταθεί νωρίτερα από τον προγραμματισμένο χρόνο.
Η Νέα Οδός έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και εξυπηρέτηση των οδηγών, ενώ σχετικές προσωρινές σημάνσεις θα τοποθετηθούν με στόχο την πλήρη ενημέρωση όλων των οδηγών.
Η Νέα Οδός ευχαριστεί για την κατανόηση και εφιστά την προσοχή των οδηγών καθώς οι τελευταίοι οφείλουν να συμμορφώνονται πλήρως με τη σχετική σήμανση.