Συνελήφθη στην Πάτρα o 89χρονος πιστολέρο: Εντοπίστηκε με 38αρι όπλο

Στα χέρια των αρχών βρίσκεται ο 89χρονος που το πρωί της Τρίτης 28/4 άνοιξε πυρ στον ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό και στο Πρωτοδικείο Αθηνών, έπειτα από επιχείρηση εντοπισμού που διήρκεσε σχεδόν έξι ώρες.

Ο ηλικιωμένος εντοπίστηκε τελικά σε ξενοδοχείο κοντά στον σταθμό των ΚΤΕΛ στην Πάτρα. Σύμφωνα με πληροφορίες, πέρα από το όπλο που χρησιμοποίησε νωρίτερα, είχε μαζί του και δεύτερο, ένα γεμάτο περίστροφο διαμετρήματος 38.

Νωρίτερα σήμερα, από τα πυρά του 89χρονου άνδρα τραυματίστηκαν ελαφρά τέσσερα άτομα, για την κατάσταση της υγείας των οποίων εξέδωσε ανακοίνωση η 1η Υγειονομική Περιφέρεια Αττικής, όπου και αναφέρει: «Σήμερα 28/04/2026 διακομισθεί με το ΕΚΑΒ άρρεν ασθενής υπάλληλος του ΕΦΚΑ στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) του Γ.Ν.Α «ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ- ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ Ε.Ε.Σ» μετά από αναφερόμενο πυροβολισμό με κυνηγητικό όπλο. Ο ασθενής προσήλθε αιμοδυναμικά σταθερός. Φέρει τραυματισμό στην οπίσθια επιφάνεια του δεξιού άκρου ποδός, στο ύψος της πτέρνας. Έγινε πλήρης κλινικοεργαστηριακός έλεγχος και αξονική αγγειογραφία. Δεν κατέδειξε κάτι μείζον.

Ακολούθως, διακομίσθηκαν με ΕΚΑΒ στο Γ.Ν.Α «ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ- ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ Ε.Ε.Σ» άλλες τέσσερις γυναίκες, υπάλληλοι του Πρωτοδικείου Αθηνών, με ανάλογους τραυματισμούς. Έγινε πλήρης κλινικοεργαστηριακός έλεγχος που δεν κατέδειξε κάτι μείζον».

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Επιστολή αγανάκτησης επειδή δεν λάμβανε σύνταξη

Ο 89χρονος που εισέβαλε ένοπλος σε κτίρια του ΕΦΚΑ και στο Πρωτοδικείο απέστειλε επιστολή σε μέσα ενημέρωσης, στην οποία αναφέρεται στη ζωή του και επιχειρεί να δώσει τις δικές του εξηγήσεις για τις πράξεις του.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδονται, η ανιψιά του αποδίδει την πράξη του στην έντονη αγανάκτηση που ένιωσε μετά την απόρριψη της αίτησής του για σύνταξη, στο πλαίσιο της διαδοχικής ασφάλισης για τα χρόνια εργασίας του στην Ελλάδα. Όπως αναφέρεται, ο υπερήλικος, που φέρεται να ζούσε συλλέγοντας υλικά, προχώρησε στην επίθεση το πρωί της Τρίτης στον ΕΦΚΑ Κεραμεικού και στο Πρωτοδικείο της οδού Λουκάρεως, τραυματίζοντας πέντε άτομα.

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