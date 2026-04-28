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Συναγερμός στην ΕΛΑΣ: 89χρονος άνοιξε πυρ σε Πετράλωνα και Ειρηνοδικείο - Τέσσερις τραυματίες
Ειδήσεις
12:04 - 28 Απρ 2026

Συναγερμός στην ΕΛΑΣ: 89χρονος άνοιξε πυρ σε Πετράλωνα και Ειρηνοδικείο - Τέσσερις τραυματίες

Reporter.gr Newsroom
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Συναγερμός έχει σημάνει από το πρωί σήμερα (28/4) στις αστυνομικές αρχές ύστερα από διαδοχικά περιστατικά ένοπλης βίας σε Πετράλωνα και στην περιοχή του Ειρηνοδικείου στο κέντρο της Αθήνας, με βασικό ύποπτο έναν 89χρονο άνδρα, ο οποίος αναζητείται.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, το πρώτο επεισόδιο σημειώθηκε στα Πετράλωνα, όταν ο ηλικιωμένος εισήλθε σε κτίριο του ΕΦΚΑ και ανέβηκε στον τέταρτο όροφο. Εκεί φέρεται να άνοιξε πυρ με καραμπίνα, τραυματίζοντας ελαφρά έναν εργαζόμενο που συμμετείχε σε πρόγραμμα της ΔΥΠΑ για ηλικίες 55-66 ετών. Ο τραυματίας διακομίστηκε στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός» με τραύματα από σκάγια στα κάτω άκρα, χωρίς να διατρέχει κίνδυνο για τη ζωή του, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, καθώς και ομάδες της ΔΙ.ΑΣ. και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Οι αστυνομικοί παρείχαν τις πρώτες βοήθειες, εφαρμόζοντας τουρνικέ για τον περιορισμό της αιμορραγίας, μέχρι να μεταφερθεί ο τραυματίας στο νοσοκομείο.

Λίγο αργότερα, ο ίδιος άνδρας φέρεται να κατευθύνθηκε προς την περιοχή του Ειρηνοδικείου, στην οδό Κυρίλλου Λουκάρεως, όπου ανέβηκε εκ νέου σε κτίριο και, από τον τέταρτο όροφο, πυροβόλησε εναντίον τριών ατόμων. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι και σε αυτή την περίπτωση οι τραυματισμοί ήταν ελαφροί. Ο δράστης φέρεται να εγκατέλειψε την καραμπίνα στο σημείο πριν διαφύγει.

Κατά τα έως τώρα στοιχεία, πρόκειται για έναν 89χρονο ρακοσυλλέκτη, γνωστό στις περιοχές όπου κινείται. Φέρεται επίσης να έχει ιστορικό νοσηλείας σε ψυχιατρική δομή, στοιχείο που εξετάζεται από τις αρχές στο πλαίσιο της έρευνας.

Επισημαίνεται ότι προς ώρας, ο ύποπτος παραμένει ασύλληπτος, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη εκτεταμένη επιχείρηση της Ελληνικής Αστυνομίας για τον εντοπισμό του. Συνολικά τέσσερα άτομα έχουν τραυματιστεί από τα δύο περιστατικά, γεγονός που έχει προκαλέσει έντονη κινητοποίηση των αρχών.

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Τελευταία τροποποίηση στις 28/04/2026 - 12:05
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