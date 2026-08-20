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Κοζάνη: Συνελήφθη 33χρονος δραπέτης από τις αγροτικές φυλακές Κασσάνδρας
Ειδήσεις
16:02 - 20 Αυγ 2026

Κοζάνη: Συνελήφθη 33χρονος δραπέτης από τις αγροτικές φυλακές Κασσάνδρας

Reporter.gr Newsroom
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Στη σύλληψη ενός 33χρονου δραπέτη από τις αγροτικές φυλακές Κασσάνδρας στη Χαλκιδική προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές, έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση στην Κοζάνη.  

Για τον εντοπισμό του αξιοποιήθηκαν κατάλληλες πληροφορίες από τους αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κοζάνης και της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος Κοζάνης, με τη συνδρομή αστυνομικών του Αστυνομικού Τμήματος Κοζάνης.

Ο 33χρονος εντοπίστηκε σε περιοχή της Κοζάνης και συνελήφθη, καθώς δεν είχε επιστρέψει στις αγροτικές φυλακές Κασσάνδρας μετά τη λήξη της άδειάς του. Εκεί εξέτιε ποινή φυλάκισης 30 μηνών για υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας.

Στο πλαίσιο της ίδιας αστυνομικής έρευνας συνελήφθη και μία 44χρονη γυναίκα, σε βάρος της οποίας σχηματίστηκε δικογραφία για συνέργεια σε απόδραση.

Σε βάρος του 33χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για απόδραση κρατουμένου και στη συνέχεια οδηγήθηκε εκ νέου στο Κατάστημα Κράτησης Κασσάνδρας.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος της 44χρονης αναμένεται να διαβιβαστεί στην Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κοζάνης.

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