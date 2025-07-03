ΕΛΙΑΜΕΠ: Νέα Γενική Διευθύντρια η Δρ. Έλενα Λαζάρου

Το Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ) ανακοίνωσε ότι η Δρ. Έλενα Λαζάρου αναλαμβάνει τη θέση της Γενικής Διευθύντριας του Ιδρύματος από την 1η Σεπτεμβρίου.

Η κα Λαζάρου θα αντικαταστήσει την Καθηγήτρια Μαρία Γαβουνέλη, την οποία το ΕΛΙΑΜΕΠ ευχαρίστησε για την πολύτιμή προσφορά της. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η κα Γαβουνέλη συνέλαβε καθοριστικά στην ενίσχυση της παρουσίας του Ιδρύματος στο δημόσιο διάλογο, ανέλαβε σημαντικές πρωτοβουλίες και διεύρυνε ουσιαστικά το δίκτυο συνεργασιών του.

Το βιογραφικό της κας Λαζάρου

Η κα Λαζάρου διαθέτει μεγάλη εμπειρία σε θέματα ευρωπαϊκής και διεθνούς πολιτικής. Τα τελευταία δέκα χρόνια εργάζεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και διετέλεσε επικεφαλής της Μονάδας Εξωτερικών Πολιτικών της Υπηρεσίας Κοινοβουλευτικής Έρευνας με αρμοδιότητα τον στρατηγικό σχεδιασμό και την επιστημονική εποπτεία σε κρίσιμους τομείς εξωτερικής πολιτικής, διεθνών σχέσεων και άμυνας. Παράλληλα, είναι συνεργάτης του Chatham House και του Bertelsmann Foundation.

Η Έλενα Λαζάρου έχει μακρά και διεθνώς αναγνωρισμένη πορεία στο χώρο των δεξαμενών σκέψης (think tanks) και της ακαδημαϊκής έρευνας. Διετέλεσε Διευθύντρια του Κέντρου Διεθνών Σχέσεων του Fundação Getulio Vargas, του σημαντικότερου think tank της Λατινικής Αμερικής και Επίκουρη Καθηγήτρια Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Πολιτικής στο Πανεπιστήμιο Getulio Vargas.

Έχει, επίσης, εργαστεί ως ερευνήτρια στα Πανεπιστήμια του Cambridge, του London School of Economics and Political Science και του Sheffield. Είναι διδάκτορας του Πανεπιστημίου του Cambridge και απόφοιτος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Διαθέτει πλούσιο συγγραφικό έργο και έχει συμβάλει ενεργά στις ερευνητικές και δημόσιες δραστηριότητες του ΕΛΙΑΜΕΠ τα τελευταία χρόνια. Μιλά άπταιστα τέσσερις ευρωπαϊκές γλώσσες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η κα Γαβουνέλη θα συνεχίσει να προσφέρει τις γνώσεις και την εμπειρία της ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛΙΑΜΕΠ.